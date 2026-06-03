Die Dax-Aktien mit dem größten Dividendenwachstum über 3, 5 und 10 Jahre
Wer nach attraktiven Dividendenaktien sucht, schaut meist zuerst auf die Dividendenrendite. Doch für langfristig orientierte Anleger ist eine zweite Kennzahl mindestens genauso entscheidend: das jährliche Dividendenwachstum. Eine Aktie, die ihre Ausschüttung Jahr für Jahr steigert, schlägt auf lange Sicht oft jene, die heute eine hohe, aber stagnierende Rendite bietet – denn das Wachstum wirkt wie ein stiller Zinseszins auf das eingesetzte Kapital.