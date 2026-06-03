Wer nach attraktiven Dividendenaktien sucht, schaut meist zuerst auf die Dividendenrendite. Doch für langfristig orientierte Anleger ist eine zweite Kennzahl mindestens genauso entscheidend: das jährliche Dividendenwachstum. Eine Aktie , die ihre Ausschüttung Jahr für Jahr steigert, schlägt auf lange Sicht oft jene, die heute eine hohe, aber stagnierende Rendite bietet – denn das Wachstum wirkt wie ein stiller Zinseszins auf das eingesetzte Kapital.

Dabei lohnt sich der Blick auf die Dax-Werte aktuell besonders: 2026 schütten die 40 Dax-Konzerne insgesamt rund 55,3 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus – so viel wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr (52,2 Milliarden Euro) entspricht das einem Plus von knapp sechs Prozent. 25 der 40 Unternehmen erhöhen ihre Dividende, lediglich zehn zahlen weniger als im Vorjahr. Das zeigt: Ein Großteil der Dax-Unternehmen setzt auf eine verlässliche und wachsende Ausschüttungspolitik – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Hälfte der Dividenden geht ins Ausland

Bemerkenswert ist dabei, wohin das Geld fließt: Fast die Hälfte der Dax-Dividenden landet nicht bei deutschen Anlegern, sondern im Ausland. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY erhielten ausländische Investoren zuletzt rund 49,8 Prozent der gesamten Ausschüttungen – Tendenz steigend. Für heimische Investoren, die am Dividendenwachstum der deutschen Top-Konzerne partizipieren wollen, ist ein gezielter Blick auf die Ausschüttungshistorie also besonders lohnenswert.

DAS INVESTMENT hat dafür exklusiv Daten von Morningstar erhalten und ausgewertet, welche Dax-Unternehmen ihre Dividende über drei, fünf und zehn Jahre am stärksten gesteigert haben. Von den 40 Dax-Konzernen erfüllen 27 das zentrale Kriterium: eine lückenlose Dividendenhistorie von 2016 bis 2026. Die übrigen 13 haben ihre Ausschüttung in diesem Zeitraum mindestens einmal ausgesetzt oder erst spät damit begonnen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien, die seit 2016 jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet haben. In der Grafik finden Sie die Plätze 11 bis 27 – sortierbar nach allen drei Zeiträumen.

Die zehn Dividenden-Champions des Dax stellen wir auf den folgenden Seiten einzeln vor.

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Hinweis zur Methodik: Sonderdividenden wurden in dieser Analyse wie reguläre Dividendenzahlungen behandelt und fließen vollständig in die Berechnung des Dividendenwachstums ein.