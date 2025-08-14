Diese 20 Asset Manager und Banken sind am stärksten in den Dax investiert

Die 40 Dax-Unternehmen haben für das Geschäftsjahr 2024 Dividenden in Höhe von gut 54 Milliarden Euro ausgeschüttet. Das entspricht nahezu dem Wert des Vorjahres, wie eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY zeigt. 2023 waren es 54,1 Milliarden Euro – ein Rückgang um lediglich 0,2 Prozent.

Fast die Hälfte der Ausschüttungen – 49,8 Prozent oder 26,9 Milliarden Euro – floss dabei an Investoren mit Hauptsitz im Ausland. Dieser Anteil ist sogar noch gestiegen: 2023 hatte er bei 48,5 Prozent gelegen.

Inländische Investoren erhielten hingegen 21,7 Milliarden Euro oder 40,1 Prozent der Gesamtausschüttungen. Das waren 1,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, als der Anteil noch 41,3 Prozent betragen hatte.

Nicht zugeordnet werden können 5,47 Milliarden Euro an Ausschüttungen – hier ist also nicht klar, ob diese an in- oder ausländische Investoren fließen. 2023 waren es etwas mehr, nämlich 5,5 Milliarden Euro.

Allianz zahlt höchste Dividende aus

Die höchsten Dividenden schüttete 2024 die Allianz aus: 5,94 Milliarden Euro gingen an die Aktionäre des Versicherungskonzerns. Davon erhielten ausländische Investoren 3,47 Milliarden Euro, während 2,48 Milliarden Euro an inländische Anleger flossen.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Siemens mit 4,1 Milliarden Euro und Mercedes-Benz mit 4,1 Milliarden Euro Gesamtausschüttung. Bei Siemens gingen 2,82 Milliarden Euro ins Ausland und 1,11 Milliarden Euro an deutsche Investoren. Mercedes-Benz verteilte 2,5 Milliarden Euro an ausländische und 1,6 Milliarden Euro an inländische Aktionäre.

Die Deutsche Telekom liegt mit 4,4 Milliarden Euro Gesamtausschüttung auf Rang vier. Hier erhielten ausländische Investoren 2,2 Milliarden Euro, inländische 2,18 Milliarden Euro – eine nahezu gleichmäßige Verteilung.

Drei Unternehmen zahlen keine Dividende

Am anderen Ende der Skala stehen drei Unternehmen, die 2024 gar keine Dividende ausschütteten: Qiagen, Siemens Energy und Zalando verzichteten komplett auf Gewinnausschüttungen an ihre Aktionäre.

Die niedrigsten Dividenden zahlten Sartorius mit 51 Millionen Euro, Bayer mit 108 Millionen Euro, und Beiersdorf mit 223 Millionen Euro.

Vergleich zwischen 2024 und 2023: Dividendenzahlungen an aus- und inländische Investoren (in Millionen Euro)

Ausland 2024 Ausland 2023 Inland 2024 Inland 2023 Nicht zuordenbar 2024 Nicht zuordenbar 2023 Allianz 3.465 3.274 2.478 2.128 - - Siemens 2.824 2.633 1.105 1.001 164 74 Mercedes-Benz 2.541 3.362 1.599 2.124 - - Deutsche Telekom 2.220 1.827 2.184 1.999 - - SAP 1.617 1.462 576 564 548 539 Munich Re 1.475 1.105 1.141 901 - - Airbus 990 1.055 316 292 1.071 867 BMW 974 1.407 1.401 1.913 302 482 DHL Group 959 878 930 1.022 243 269 Volkswagen 910 1.357 1.446 2.077 815 1.090 BASF 843 1.153 1.024 1.578 141 303 E.on 833 803 604 581 - - Vonovia 804 593 99 72 100 68 Deutsche Bank 714 435 608 462 - - Deutsche Börse 588 558 179 140 89 - RWE 545 498 179 164 89 82 Commerzbank 487 249 263 166 - - Daimler Truck 373 511 563 561 549 456 Hannover Rück 347 263 619 502 119 104 Henkel 311 264 368 331 170 176 Fresenius 304 k.A. 242 k.A. 17 k.A. Heidelberg Materials 300 290 190 184 98 72 Brenntag 266 263 37 40 - - Fresenius Medical Care 256 216 153 121 14 12 Porsche AG 254 254 1.846 1.846 - - Continental 249 217 245 219 6 4 Adidas 248 87 41 15 68 23 Porsche Automobil Holding 215 290 163 234 205 259 Infineon 215 222 29 46 211 188 Merck 171 169 19 22 93 93 Rheinmetall 149 109 10 7 193 131 Siemens Healthineers 100 120 816 811 150 129 MTU Aero Engines 97 87 11 10 10 10 Symrise 93 90 19 15 56 48 Beiersdorf 69 72 154 155 - - Bayer 63 70 24 25 21 13 Sartorius 24 25 14 15 13 11 Qiagen - - - - - - Siemens Energy - - - - - - Zalado - - - - - -

Unterschiedliche Entwicklung bei den Einzelwerten

Ein Blick auf die Entwicklung der Dividendenausschüttungen zeigt unterschiedliche Trends bei den einzelnen Unternehmen. Während einige Konzerne ihre Ausschüttungen deutlich erhöhten, reduzierten andere ihre Dividenden oder strichen sie ganz.

Die größten Zuwächse verzeichnete die Allianz: Der Versicherer steigerte seine Dividendenausschüttung von 5,4 Milliarden Euro in 2023 auf 5,9 Milliarden Euro in 2024. Auch SAP erhöhte die Ausschüttung von 2,6 Milliarden auf 2,7 Milliarden Euro.

Umgekehrt reduzierten einige Unternehmen ihre Dividenden erheblich. Mercedes-Benz zahlte 2024 mit 4,1 Milliarden Euro deutlich weniger aus als 2023 mit 5,5 Milliarden Euro. Auch BMW kürzte die Dividende von 3,8 Milliarden auf 2,7 Milliarden Euro.

Noch größer fiel der Rückgang bei Volkswagen aus. 2023 lag die Ausschüttung noch bei 4,5 Milliarden Euro, 2024 nur noch bei 3,2 Milliarden Euro. BASF reduzierte die Dividende von 3,0 Milliarden auf 2,0 Milliarden Euro.

Methodik der Untersuchung

Für die Analyse wertete EY die Berichte der Dax-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024. Zusätzlich wurden Auskünfte der Unternehmen, Daten der Deutschen Börse und von Refinitiv und zum Teil eigene Berechnungen verwendet. Untersucht wurde der Aktienbestand aus Stamm- und Vorzugsaktien, nicht das Gesamtkapital.

EY weist darauf hin, dass bei vielen Unternehmen nicht alle Aktien eindeutig den jeweiligen Kategorien Inland/Ausland zugeordnet werden können. Die genannten Prozentwerte seien daher Mindestangaben und könnten in der Realität höher sein.