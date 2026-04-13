Über 60 US-Unternehmen steigern ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren in Folge. In Deutschland: keines. Wie es dazu kam – und wer das zeitnah ändern könnte.

1993 zahlte Fresenius erstmals eine Dividende. Seitdem erhöhte der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg die Ausschüttung jedes einzelne Jahr – durch Rezessionen, Krisen und Zinsschocks hindurch. 2018 war es so weit: Die 25. Erhöhung in Folge machte Fresenius zum ersten deutschen Dividenden-Aristokraten. Fünf Jahre später verlor der Konzern den Titel wieder. Seitdem sucht Deutschland einen Nachfolger.

Aufstieg und Fall

In den USA gilt eine klare Definition: Wer seine Dividende 25 Jahre in Folge steigert, trägt den Titel Aristokrat. Über 60 Unternehmen im S&P 500 erfüllen dieses Kriterium – Coca-Cola seit 63 Jahren, Procter & Gamble seit 68. In Deutschland hatte bis 2018 kein einziges Unternehmen diese Marke erreicht. Fresenius war die Ausnahme, und es schien, als könne diese Geschichte noch lange weitergehen.

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Doch 2023 nahm sie eine Wendung, die kaum jemand vorhergesehen hatte. Fresenius nahm staatliche Energiehilfen für seine Kliniktochter Helios in Anspruch, um gestiegene Energiekosten nach dem Ukraine-Schock abzufedern – und löste damit automatisch ein gesetzliches Dividendenverbot aus. Der Konzern hätte die Gelder zurückzahlen können, entschied sich aber dagegen. Stattdessen nutzte das Management den erzwungenen Ausfall, um die hohe Verschuldung abzubauen, die nach einer langen Übernahmeserie und dem Zinsanstieg drückte. Eine rationale Entscheidung – aber Fresenius trug den Titel nur fünf Jahre. Seitdem besetzt kein deutsches Unternehmen diese Kategorie.

Ein Schmierstoffhersteller als Hoffnungsträger

Dabei könnte sich das schon bald ändern – durch ein Unternehmen, das kaum jemand auf dem Zettel hat. Fuchs aus Mannheim stellt Schmierstoffe her: Öle und Fette für Maschinen, Motoren und Industrieanlagen. Kein Glamour, kein Hype, kein großes Publikum. Und doch pflegt der familiengeführte M-Dax-Konzern etwas, das in Deutschland so selten ist wie Kontinuität im Fußball-Bundestraineramt: eine makellose Dividendenserie über 24 Jahre.

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Seit 2002 hebt Fuchs seine Ausschüttung jedes Jahr an – durch die Finanzkrise, durch die Eurokrise, durch die Pandemie. Die jüngste Erhöhung von 1,17 auf 1,23 Euro je Vorzugsaktie markiert die 24. Steigerung in Folge, bei einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 12,5 Prozent. Was 2002 als bescheidene Ausschüttung von rund zehn Cent je Aktie begann, hat sich heute mehr als zwölffach gesteigert. 2027 könnte Fuchs den Titel zurückbringen, den Deutschland seit Fresenius' Fall nicht mehr hält.

Warum es so schwer ist

Die kurze Liste der Anwärter erklärt sich nicht durch mangelnden Willen, sondern durch Struktur. Zyklische Branchen dominieren den Dax seit Jahrzehnten und folgen einer simplen Logik: In guten Jahren schütten sie großzügig aus, in schlechten Jahren kürzen sie. Der Dividendenjahrgang 2026 belegt das: Volkswagen kürzt die Ausschüttung um 17 Prozent, Porsche sogar um 56 Prozent. Jede Kürzung löscht die Serie aus – von vorne anfangen.

Und selbst wer nie kürzt, steigert nicht zwingend. Die Dividendenstudie 2026 des ISF (Institute for Strategic Finance) an der FOM Hochschule zeigt, dass neun deutsche Börsenfirmen seit 25 Jahren oder länger nie gesenkt haben – darunter Münchener Rück, SAP und Henkel. Beiersdorf etwa steigerte die Dividende seit der Finanzkrise genau einmal, 2024 um 43 Prozent. Stabil, ja – aber in Amerika reicht das nicht für den Titel. In Deutschland gilt es bereits als Auszeichnung. Genau darin steckt das eigentliche Problem.

Was Anleger daraus ableiten können

Das Fuchs-Prinzip lautet nicht: Kaufe die höchste Dividendenrendite. Es lautet: Suche Unternehmen, die in zehn Jahren wahrscheinlich mehr ausschütten als heute – weil Geschäftsmodell und Eigentümerstruktur es hergeben. Schmierstoffe braucht die Industrie immer, die Margen bleiben stabil, und die Familie Fuchs denkt in Generationen statt in Quartalen.

Wer nach diesem Muster sucht, wird auch abseits von Fuchs fündig, allerdings selten im Dax. Nemetschek steigert die Dividende seit 13 Jahren um durchschnittlich 16 Prozent jährlich, Atoss Software seit zwölf Jahren um fast 24 Prozent, Cewe seit 17 Jahren – obwohl das Geschäft mit analogem Fotodruck längst hätte sterben sollen. Keiner dieser Namen ziert eine Dax-Schlagzeile. Aber genau das ist der Punkt: Wer verlässlich wachsende Ausschüttungen sucht, muss in Deutschland tiefer graben als der Leitindex reicht.

Die Liste ist kurz. Aber sie existiert. Und an ihrer Spitze steht seit 24 Jahren ein Schmierstoffhersteller aus Mannheim, der Deutschland etwas zurückgeben könnte, das es erst einmal hatte – und viel zu schnell wieder verloren hat.