Deutschland hat gewählt: Passend zur Bundestagswahl hat Pascal Kielkopf von HQ Trust ermittelt, unter welchen Parteien sich der Dax in der Vergangenheit am besten entwickelt hat.

Es gibt Parteien, denen die Wähler eine höhere Wirtschaftskompetenz beimessen. In Umfragen landen CDU/CSU sowie FDP hier zumeist vor den anderen. Ob das auch die Parteien waren, unter denen sich der Dax in der Vergangenheit besser entwickelte, hat Pascal Kielkopf berechnet.

Der Kapitalmarktanalyst des Multi-Family-Offices HQ Trust hat dafür im ersten Schritt die durchschnittliche jährliche Rendite des Dax in Abhängigkeit davon untersucht, wer die deutsche Regierung stellte. Dies verglich er mit der Rendite über den Gesamtzeitraum. Im zweiten Schritt ging es um die relative Rendite: Unter welcher Partei beziehungsweise Regierungskoalition schnitt der Dax besser oder schlechter ab als der marktbreite globale Aktienindex MSCI ACWI?

Konkrete wirtschaftliche Situation nicht berücksichtigt

Kielkopfs Berechnung umfasst den Zeitraum seit 1960 und damit vier verschiedene Parteien sowie fünf unterschiedliche Koalitionen. Der Startzeitpunkt ist der jeweilige Amtsantritt der Regierung. Allerdings wichtig zu wissen: Globale Entwicklungen wurden in dieser Analyse genauso wenig berücksichtigt wie die konkrete wirtschaftliche Situation, die einer Regierung vorausging oder die Wirtschaft während der Regierungszeit beeinflussten.

Seine Ergebnisse: „Auf den ersten Blick liefen die Märkte in den Phasen der stärker marktwirtschaftlich orientierten Parteien CDU/CSU und FDP tatsächlich besser. Dies zeigt sich auch an den Koalitionen: Am besten lief der Dax in der Vergangenheit, wenn CDU/CSU und FDP die Regierung stellten.“ In diesen Fällen sei der Dax im Schnitt auf einen Zuwachs von 10,6 Prozent pro Jahr gekommen – der Index legte habe im gesamten Analysezeitraum mit einem jährlichen Plus von 6,4 Prozent deutlich weniger stark zugelegt.

Hier die grafische Darstellung der Ergebnisse:

Allerdings: Es habe auch zwei weitere Koalitionsregierungen gegeben, unter denen der Dax überdurchschnittlich gut gelaufen sei: unter der großen Koalition – und der Ampel. „Blickt man auf einzelne Parteien, gelang es nur der CDU/CSU den Index zu übertreffen. Im Schnitt am schlechtesten lief der Dax bei einer Regierungsbeteiligung der SPD“, so das Fazit von Kielkopf.

Ganz anders sieht das Bild allerdings aus, wenn man die Renditen des Dax mit denen des weltweiten MSCI ACWI Index vergleicht: „Im Schnitt konnte der Dax die restliche Welt in der Vergangenheit nur outperformen, wenn es in Deutschland eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD gab.“ Relativ am schlechtesten habe sich der deutsche Leitindex bei einer Regierung aus SPD und FDP entwickelt. „Bei den einzelnen Parteien liegt auch hier die CDU/CSU ganz vorne, unter den Grünen lief es für Investoren aus relativer Sicht am schlechtesten.“

Anleger sollten nicht allein wegen einer Partei in Aktien investieren

Was können Anleger aus der Analyse lernen? Der Kapitalmarktanalyst warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen: