Bundesregierung kassiert Wachstumsprognose ein

Die deutsche Wirtschaft kommt dieses Jahr nicht in Schwung. Statt zu wachsen, schrumpft sie sogar erneut. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die eigene Wachstumsprognose jüngst einkassiert. Nun erwartet er ein Minus von 0,2 Prozent für das Jahr 2024. Noch im Frühjahr war man deutlich optimistischer und hatte mit einem Mini-Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Eine Einschätzung, die sich als falsch herausstellte. Auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Erwartungen gesenkt und in ihrer Herbstprognose für das laufende Jahr eine Rezession angekündigt.

Zwar legten die deutschen Exporte zuletzt leicht zu. Dies ist jedoch vor allem auf einen hohen Auftragsbestand zurückzuführen. Der Schwachpunkt der deutschen Wirtschaft liegt im Neugeschäft, abzulesen an einem Einbruch bei den Bestellungen und Großaufträgen.

VW, BMW, Mercedes: Deutsche Autobauer in der Krise

Vor allem die deutsche Automobilindustrie steckt in der Krise. Rückläufige Verkaufszahlen setzen den Autobauern in diesem Jahr kräftig zu, der Absatz bei Elektrofahrzeugen ist dramatisch eingebrochen. Trotz rückläufiger Absatzzahlen bleibt die Automobilindustrie weiterhin die umsatzstärkste Branche und mit mehr als 770.000 Beschäftigten der zweitgrößte Industriezweig nach dem Maschinenbau in Deutschland.