Porsche und Sartorius müssen gehen, Gea und Scout24 steigen auf: Was das für Dax-Anleger bedeutet – und warum der günstige Xtrackers Dax ETF trotz Seitwärtsbewegung überzeugt.

Turnusgemäß wurde die Zusammensetzung des Dax im September 2025 überprüft. Dabei kam es zu bemerkenswerten Wechseln.

Der Dax ist Deutschlands wichtigster Aktienindex und umfasst die 40 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen des Landes. Er gilt als Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung und ist für viele Anleger die erste Wahl bei Investments in deutsche Aktien. Um in den Dax aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen eine Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien erfüllen. Diese wurden von der Deutschen Börse zuletzt im Jahr 2021 neu festgelegt.

Grundvoraussetzungen für eine Dax-Aufnahme sind unter anderem das Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, ein fortlaufender Handel über Xetra und ein ausreichender Streubesitz von mindestens 10 Prozent der Aktien im Free Float. Darüber hinaus sollen die Unternehmen ihren Hauptsitz in Deutschland haben und eine ausreichende finanzielle Transparenz bieten.

Die Top 40 Unternehmen nach Free-Float-Marktkapitalisierung, die alle qualitativen Kriterien erfüllen, werden schließlich in den Dax aufgenommen. Die Überprüfung erfolgt zweimal jährlich, jeweils im März und September.

Dax-Neuzusammensetzung soll für Impulse sorgen

Turnusgemäß wurde die Zusammensetzung des Dax im September 2025 überprüft. Dabei kam es zu einem bemerkenswerten Wechsel: Nach einem dramatischen Kursrückgang von mehr als 40 Prozent über die vergangenen zwölf Monate ist Porsche aus dem Dax ausgeschieden. Der Sportwagenhersteller hadert mit Absatzproblemen, insbesondere in China.

Ebenfalls nicht mehr unter den Top 40 der deutschen Wirtschaft ist Sartorius. Der einstige Gewinner der Covid-19-Pandemie leidet unter rückläufiger Nachfrage und verlor in den vergangenen vier Jahren nahezu 80 Prozent seiner Marktkapitalisierung.

Neu aufgenommen wurden stattdessen die Gea und Scout24. Der Düsseldorfer Anlagenbauer Gea überzeugt vor allem durch Restrukturierung und den Fokus auf margenstarke Industrien. Scout24 hingegen profitiert als Betreiber der Plattform Immoscout24 vom Digitalisierungsschub und stabilen Abo-Einnahmen. Diese Änderungen spiegeln die dynamische Entwicklung der deutschen Wirtschaft wider und zeigen, wie sich der Dax immer wieder an neue Marktbedingungen anpasst.

Für Investoren im Xtrackers Dax ETF bedeutet das eine automatische Umschichtung – ganz ohne eigenes Zutun.

Der günstigste Dax-ETF

Der Xtrackers Dax ETF (ISIN: LU0274211480) bildet den Dax physisch nach und bietet damit einen direkten Zugang zu den deutschen Blue Chips. Der ETF investiert in alle Dax-Mitglieder und gewichtet sie – wie der Dax – nach ihrer Free-Float-Marktkapitalisierung. Die größten Positionen sind derzeit:

SAP mit 13,3 Prozent

Siemens mit 9,0 Prozent

Deutsche Telekom mit 7,3 Prozent

Airbus mit 7,9 Prozent

Allianz mit 6,9 Prozent

Der Fokus liegt auf Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Finanzen und Technologie. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,09 Prozent pro Jahr und einem Fondsvolumen von rund 6,3 Milliarden Euro zählt der bereits im Jahr 2007 in Luxemburg aufgelegte thesaurierende ETF zu den effizientesten und beliebtesten Produkten seiner Kategorie.

Starke Entwicklung mit Rückschlägen

Der Xtrackers Dax ETF nahm in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung. Mit Ausnahme des Jahres 2022 ging es stetig aufwärts. Über ein Jahr beträgt der Wertzuwachs rund 23 Prozent. In den vergangenen drei Jahren legte der ETF um gut 90 Prozent an Wert zu, bei einer Volatilität von 13,8 Prozent und einem Sharpe-Ratio von 1,3, was auf ein sehr gutes Risiko-Rendite-Verhältnis hinweist. Über die vergangenen zehn Jahre beträgt die Wertsteigerung sogar 134 Prozent, das entspricht einer jährlichen Rendite von rund 9 Prozent.

Kostengünstige Investition in die deutsche Wirtschaft

Der Xtrackers Dax ETF eignet sich hervorragend für Anleger, die kostengünstig und effizient auf die Stärke der deutschen Wirtschaft setzen möchten. Die jüngste Neuzusammensetzung zeigt, wie anpassungsfähig und flexibel der Index ist. Zwar entwickelt sich der Dax seit ein paar Wochen vorwiegend seitwärts, doch seit Jahresbeginn konnte das Börsenbarometer bereits mehrfach neue Allzeithochs erzielen und legte um mehr als 18 Prozent an Wert zu. Trotz geopolitischer Spannungen und konjunktureller Unsicherheiten zeigt der Index damit eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.

Die starke Performance unterstreicht das Potenzial – allerdings sollten auch die Schwankungen im Auge behalten werden. Wer an die Innovationskraft deutscher Unternehmen glaubt, findet hier einen verlässlichen, langfristigen Begleiter.