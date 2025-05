Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Stoxx hat neue Dax-Composite-Indizes eingeführt. „Für den deutschen Kapitalmarkt gibt es nur eine eingeschränkte und nicht durchgängig konsistente Indexlandschaft. Mit der Einführung der neuen Indizes haben wir diese Lücke erfolgreich geschlossen“, lautet die Begründung des Unternehmens auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Die neuen Composite-Indizes Dax All Cap, Dax Large Mid Cap und Dax Mid Small ...

Eine Lücke, in der sich allerdings bereits andere breitgemacht haben:

Stoxx hat neue Dax-Composite-Indizes eingeführt. „Für den deutschen Kapitalmarkt gibt es nur eine eingeschränkte und nicht durchgängig konsistente Indexlandschaft. Mit der Einführung der neuen Indizes haben wir diese Lücke erfolgreich geschlossen“, lautet die Begründung des Unternehmens auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Die neuen Composite-Indizes Dax All Cap, Dax Large Mid Cap und Dax Mid Small Cap „bieten Investoren die Möglichkeit, verschiedene Größensegmente des deutschen Aktienmarktes in einer Indexstrategie zu kombinieren“, heißt es seitens ISS Stoxx.

Außerdem: „Da wir hier eine neue Ausrichtung angehen, kann die Umsetzung investierbarer Produkte nicht so schnell erfolgen wie bei Indexideen, für die bereits vor der Einführung ein Kundeninteresse besteht.“

Und was sagt ISS Stoxx? Man adressiere „mit der Weiterentwicklung einen Bedarf der Kapitalmarktteilnehmer; eine konkrete Anfrage für genau diese Indizes lag jedoch nicht vor“.

Die All-Cap-Indizes im Vergleich

Am attraktivsten für ein neues ETF-Produkt dürfte der neue Dax All Cap Index sein. Hier die breiten Deutschland-Indizes im Vergleich:

Dax All Cap : Umfasst rund 160 Unternehmen durch Kombination von Dax (40 Unternehmen, 84 Prozent der Marktkapitalisierung), M-Dax (50 Unternehmen, 8 Prozent der Marktkapitalisierung) und S-Dax (70 Unternehmen, 2 Prozent der Marktkapitalisierung). Klare Segmentierung nach etablierter Dax-Methodik.

: Umfasst rund 160 Unternehmen durch Kombination von Dax (40 Unternehmen, 84 Prozent der Marktkapitalisierung), M-Dax (50 Unternehmen, 8 Prozent der Marktkapitalisierung) und S-Dax (70 Unternehmen, 2 Prozent der Marktkapitalisierung). Klare Segmentierung nach etablierter Dax-Methodik. FTSE Germany All Cap : Aktuell 149 Unternehmen, breite Abdeckung von Large, Mid und Small Caps. Keine Branchen- oder Sektorenausschlüsse; Hauptkriterium ist die Börsennotierung in Deutschland. Bereits als ETF verfügbar (Vanguard Germany All Cap ETF, ISIN: IE00BG143G97), der ein Vermögen von rund 222,5 Millionen Euro verwaltet (Stand: 30. April 2025).

: Aktuell 149 Unternehmen, breite Abdeckung von Large, Mid und Small Caps. Keine Branchen- oder Sektorenausschlüsse; Hauptkriterium ist die Börsennotierung in Deutschland. Bereits als ETF verfügbar (Vanguard Germany All Cap ETF, ISIN: IE00BG143G97), der ein Vermögen von rund 222,5 Millionen Euro verwaltet (Stand: 30. April 2025). F.A.Z.-Index : 100 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Notierung an der Frankfurter Börse. Keine ausländischen Unternehmen wie Airbus enthalten. Der Amundi F.A.Z. 100 ETF (ISIN: LU2611732129) verwaltet aktuell 99,3 Millionen Euro.

: 100 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Notierung an der Frankfurter Börse. Keine ausländischen Unternehmen wie Airbus enthalten. Der Amundi F.A.Z. 100 ETF (ISIN: LU2611732129) verwaltet aktuell 99,3 Millionen Euro. MSCI Germany: 54 Unternehmen, nur Large und Mid Caps, keine Small Caps. International anerkannter Index mit geringerer Marktbreite, aber starker Fokussierung auf die bedeutendsten deutschen Unternehmen.

Die riesige Dax-Familie umfasst 3.018 Varianten

Dax, M-Dax, S-Dax, Tech-Dax, H-Dax, C-Dax, dazu noch ESG- und ex-Varianten, Composites und die 2024 eingeführte „Capped“-Familie – insgesamt 3.018 Varianten. Wer braucht diese ganzen Indizes überhaupt? Blickt da noch jemand durch?

Die Erweiterung passe zur Strategie, „dass wir nach Möglichkeit für eine Indexfamilie ein ganzes System aus Indizes kreieren und berechnen“, erklärt ISS Stoxx. Die lukrative Lizenzierung neuer Dax-Indizes steht hingegen nicht im Vordergrund: „Wir sehen den Launch als einen wichtigen Schritt zur breiteren und internationalen Vermarktung der Dax-Indizes.“

Aus Kostensicht ist das kein Problem, denn die Berechnung von Composite-Indizes ist nicht aufwendig – birgt aber Chancen: „Stoxx berechnet über 18.000 Indizes, nicht alle davon sind lizensiert, dennoch haben sie ihren Nutzen, zum Beispiel, indem sie als Parentindex für andere Indizes fungieren.“

Kritik an zu vielen Indexvarianten

Zwei der wichtigsten Eigenschaften von Indizes sind Beständigkeit und Vergleichbarkeit. Die vielen neuen Indizes und Anpassungen – der Dax wurde am 20. September 2021 von 30 auf 40 Titel erweitert – rufen auch Kritiker auf den Plan.

ISS Stoxx kontert: „Der Dax ist ein über viele Jahre etablierter Index und an ihm hängt ein gesamtes Ökosystem mit Optionen und Futures, Index-Trackern, strukturierten Produkten und gebenchmarkten Fonds. Das Risiko einer Verwässerung fürchten wir hier nicht.“

Erinnerungen an den Dax 100

Mit dem Dax All Cap kehrt Stoxx in gewisser Weise zu einem Konzept zurück, das es in der deutschen Indexlandschaft schon einmal gab: Der im Frühjahr 1994 eingeführte Dax 100 war lange Zeit der breiteste deutsche Aktienindex und umfasste die 100 liquidesten Werte des deutschen Aktienmarkts – die 30 Werte des Dax und die damals 70 Werte des M-Dax.

Im Zuge der Neuordnung der Indexlandschaft und mit der Reduzierung des M-Dax auf 50 beziehungsweise 60 Werte wurde der Dax 100 im Jahr 2003 schließlich durch den H-Dax ersetzt, der auch Tech-Werte enthält. Die Lücke, die der Dax 100 hinterlassen hat, ist nun wieder geschlossen.