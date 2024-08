Top-Performer 2024 Dax-Gewinner: Diese Aktien treiben den deutschen Leitindex an

Das Ranking eröffnet Fresenius: Für das laufende Jahr steht ein Plus von fast 11 Prozent zu Buche. Der Bad Homburger Gesundheitskonzern mischt seit 2009 kräftig im Dax mit. Das 1912 gegründete Unternehmen verbindet Tradition mit Innovation und glänzt in vier Kernbereichen: Dialyse, Infusionen und klinische Ernährung, Krankenhausbetrieb sowie Gesundheitseinrichtungen. Mit einem beeindruckenden Umsatz von 40,8 Milliarden Euro in 2022 und rund 317.000 Mitarbeitern weltweit ist Fresenius der wertvollste Vertreter aus dem Gesundheitssektor im Dax.

Besonders spannend: die ungewöhnliche Rechtsform als SE & Co. KGaA und die Beteiligung der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung mit 27 Prozent der Aktien. Die Kombination aus stabiler Geschäftsentwicklung und zuverlässiger Dividendenpolitik überzeugt. Fresenius' globale Präsenz und Engagement für nachhaltiges Wirtschaften unterstreichen zudem die Zukunftsfähigkeit des Traditionsunternehmens.