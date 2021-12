Dax hat Geburtstag: „Bertelsmann, Bosch und die Bahn fehlen im Dax“

Das könnte ich nachsehen, ist aber offensichtlich kein besonders beeindruckendes Investment gewesen, sonst würde ich mich daran erinnern.Die Übernahme der Deutschland-Fonds von Frau Elisabeth Weißenhorn im Mai 2000 – auch wenn es dann erst mal nach unten ging.Das war der August 2011. Die Bewegung war fundamental absolut nicht nachvollziehbar.Meine erste war eine von Thyssen Krupp. Das war persönlich eine interessante Erfahrung. Ansonsten sind die Siemens-Hauptversammlungen immer bedeutsam. Es ist schon etwas Besonderes vor 10.000 Menschen zu stehen.Der Dax ist schon ein schöner Querschnitt der deutschen Wirtschaft. Ich würde mir generell mehr Unternehmen am deutschen Aktienmarkt wünschen. Bertelsmann, Bosch oder die Bahn. Alle große Arbeitgeber. Mehr Aktiengesellschaften an der Börse wären sehr begrüßenswert.Ja, absolut. Der Investor möchte doch ein Gefühl bekommen, wie sich seine Investments verhalten. Der Dsc zeigt auch gut die Wirtschaftslaune auf. Und vor allem: Wer weiß schon was im MSCI World enthalten ist und warum? Das ist doch nicht greifbar und gerade solche Indizes sind häufig durch Vergangenheits-Performance verzerrt.Der Dax und den S&P. Damit ist man super diversifiziert und schafft es in der Regel alle anderen Indizes auch zu schlagen.Siemens, Volkswagen und die Deutsche Bank. Alle Weltmarktführer mit über 100 Jahre Historie. Die schaffen auch noch mal 100 Jahre.Bei 50.000 Punkten.Seit wann kann man mit Liedern anstoßen? Ich würde Champagner nehmen.Bestimmt 20.Laufschuhe von Adidas.