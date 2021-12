Dax hat Geburtstag: „Das sind unsere Tugenden“

Kurz nach dem Börsen-Crash im Oktober 1987, bei dem ich meine ersten unangenehmen Erfahrungen mit den Aktienmärkten machte, wurde der Dax-Index geboren. Deutsche Aktien hatten damals jedoch kaum etwas mit meinem Portfolio zu tun. Ich kaufte damals Japan- und Hongkong-Aktien. Wenn man jung ist, tut man schließlich meistens das, was man gar nicht im Griff hat. Die Asienkrise beendete mein damaliges Spiel.Der schlimmste Tag war für mich wohl der Gorbatschow-Crash im August 1991. Bis zur Mittagspause lösten sich meine Optionsschein-Investitionen quasi in Luft auf. Der beste Tag war der Tag danach. Gott sei Dank erholten sich die Kurse kurz darauf wieder. Heute bin ich froh, dass ich weiß, wie sich so etwas anfühlt.Die aktuelle Zusammensetzung des Dax macht aus meiner Sicht schon Sinn. Die breite Streuung aus verschiedenen Industrien ist gegeben und entsprechend finden wir viele repräsentative Firmen aus der deutschen Wirtschaft darin wieder.Länderindizes machen durchaus Sinn. Durch diese Indizes spiegeln sich die Entwicklungen der einzelnen Nationen deutlich in der Preisentwicklung wieder. Der Anleger weiß genau, was er kauft und kann sich exakt nach seinen Wünschen positionieren.Ich würde für meinen Sohn Investments in den MSCI World Index tätigen, da dieser Index durch die breite Streuung in viele multinationale Unternehmen eine Basisinvestition für jeden Privatanleger darstellt. Die Dynamik der Weltwirtschaft wird sich tendenziell gut in diesem Index widerspiegeln.Häcker: BASF: Das Top-Management konzentrierte sich immer mehr auf das Kerngeschäft und wuchs zu einem Weltmarktführer.Bayer: Health Care, Crop Science und Materials, gute Diversifikation in aussichtsreichen Geschäftsbereichen.Siemens: Deutsche Ingenieurskunst setzt sich langfristig durch.Ziemlich exakt bei 35.274,88 Punkten, was einer jährlichen Rendite von zirka 6 Prozent entspricht. Unser Wachstum wird sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte aufgrund der demografischen Entwicklungen in Zukunft abschwächen. Deutschland wird sich aus meiner Sicht immer wieder aus Problemphasen herauswinden können. Das sind unsere Tugenden.„We are the Champions“Zu privat :-)Wenn ich Produkte verschenken würde, die von unseren Dax-Konzernen produziert wurden, wäre meine Ehe wahrscheinlich beendet. Mit Küchenmaschinen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern macht man sich zu Hochzeitstagen nicht besonders beliebt.lesen Sie hier