Dax hat Geburtstag: „Die Dividende gab es als flüssigen Hopfensaft“

Die erste Erfahrung mit Aktien war 1996 die Bremer Vulkan AG. In der weisen Voraussicht, dass die Bundesrepublik Deutschland bei 22.000 Arbeitsplätzen helfen wird und das Unternehmen nicht in den Konkurs gehen lässt, habe ich 10.000 DM investiert. Leider kam es anders und diesen Verlust von 7.300 DM werde ich niemals vergessen. Das erste Investment in einem Dax-Wert war 3 Jahre später. Ich kaufte Aktien von SAP, die ich heute noch mit viel Freude im Depot habe.Der schönste Tag lag im November 1996, als die Zuteilung aus der Erstemission der Deutschen Telekom zu 28,50 DM erfolgte und viele Anleger glücklich und zufrieden über die Zuteilung waren. Viele haben im Zeitraum 1999/2000 auf Empfehlung verkauft und sind heute noch dankbar dafür.Eindeutig der 11. September 2001, als wir geschockt und fassungslos vor dem Fernseher – und dem Börsenschirm saßen und wie gelähmt und handlungsunfähig und voller Sorge auf die Bilder und die Kurse sahen.Es war eine Hauptversammlung der Kulmbacher Brauerei AG, deren Ende ich leider nicht mehr nachvollziehen kann, da die Dividende in flüssigem Hopfensaft ausgezahlt wurde.Die alten Resistenten Commerzbank und Thyssen Krupp raus und die Zukunft mit Sky und SGL Carbon rein.Ein großes Ja. Regionale Unterscheide und damit auch Investitionschancen wird es immer geben und wer weiß, ob Europa als ganzes überhaupt überleben wird…Klar und eindeutig der Dow Jones. Der amerikanische Index ist und wird immer die Leitbörse bleiben und Investoren noch viel Freude bereiten.BASF, Volkswagen und Deutsche Telekom – diese Unternehmen werden jeden Sturm, im Zweifel auch mit Hilfe staatlicher Unterstützung überstehen.Der Dax steht im Jahre 2038 bei 89.169 Punkten, was einer jährlichen Rendite von 10 Prozent entspricht. An Tage wie diese “ von den Toten Hosen.Ich komme auf 20 Dax-Werte, wobei leider nur ein Automobilwert dabei ist.Ein neues 3er BMW Cabrio – ein tolles Auto.