Dax hat Geburtstag: „Die Hauptversammlung der Marseille-Kliniken war eine Schmierenkomödie“

1988 Nixdorf. Ein gutes Geschäft war der Aktienkauf nicht, vielmehr das bisher schlechteste. Aber unverzichtbar im Rückblick.Das 2. Quartal 2003. Der Acatis Deutschland ELM war gerade aufgelegt und der Dax begann einen fünfjährigen Aufwärtstrend.Die letzte Juli-Woche 2011. Frisch aus dem Sommerurlaub zurück, legte der Dax den Rückwärtsgang ein, ohne zu verraten, dass er diesen erst sechs Wochen später bei einem Verlust von 30 Prozent stoppen würde.Hier fällt mir aus dem Dax explizit keine Hauptversammlung ein. Aus dem gesamten deutschen Aktienuniversum hinterließ die Hauptversammlungen der Marseille-Kliniken am meisten Eindruck. Sie hatte großen Unterhaltungswert und wäre auch als Schmierenkomödie durchgegangen.Die Commerzbank müsste raus, EADS rein.Klares Jein. Auf der einen Seite sind Länderindizes zur Orientierung unverzichtbar. Auf der anderen Seite leben wir in einer globalen Welt mit global aufgestellten Firmen. Diese haben rund um den Globus Ihre Produktionsstandorte und vertreiben Ihre Produkte ebenfalls dort, wo es einen Bedarf gibt.Keinen Index. Einen aktiv gemanagten Aktienfonds, der über einen solch langen Zeitraum flexibel agieren kann und somit Outperformance generiert.Allianz, BASF und Siemens.Bei 35.000 Punkten. Nothing´s Gonna Stop Us Now ” von Starship.Da komme ich auf Produkte von 12 Dax-Konzernen.Von BMW den BMW 640i