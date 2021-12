Dax hat Geburtstag: „Er würde bei 65.000 Punkten stehen“

Geschäftlich kann ich mich nicht mehr an meine erste Aktie erinnern, es waren einfach zu viele. Meine erste Aktie, die ich privat kaufte, waren Vorzugsaktien von RWE, ein gutes Geschäft.Als Oskar Lafontaine 1999 zurücktrat legte der Dax um mehr als 5 Prozent zu. Zum damaligen Zeitpunkt war das sehr überraschend.Viele Tage in den Jahren 2002 und 2008 blieben in schlechter Erinnerung, einen speziellen Tag kann ich nicht nennen.Ich besuche keine Hauptversammlungen.Über die Commerzbank kann man sich streiten, vermutlich sollte sie eher weichen. Von der Größe her gehört EADS in den Dax.Klar, wie soll man sonst die Performance eines Landes messen?Sparpläne auf Indexfonds wie Dax, S&P500, MSCI World und MSCI Emerging Markets. Mit solchen Sparplänen ist man international aufgestellt.BMW ist ein erfolgreiches Unternehmen. Die Familie Quandt wird dafür sorgen, dass das so bleibt. Bei BASF ist eine Übernahme unwahrscheinlich, immerhin ist es der größte Chemiekonzern der Welt. Siemens ist ein Traditionsunternehmen, bereits seit über 100 Jahren.Der Dax hat in den vergangenen 25 Jahren jährlich um 8,7Prozent zugelegt. Hält er dieses Tempo bis 2038 durch, stünde er bei etwa 65.000 Punkten.Happy BirthdayEigentlich alle, außer Produkten von Fresenius Medical Care. Ich bin kein Dialyse Patient.Ein BMW 6er Cabrio, dann habe ich endlich eine Ausrede, um eines zu kaufen.