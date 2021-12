Dax hat Geburtstag: „Es fehlen uns lediglich drei Dax-Werte“

Meine erste Erfahrung mit deutschen Aktien habe ich schon vor dem Dax gemacht: Mit dem Kauf von Thyssen im Jahr 1978. Das hat sich auch ganz ordentlich entwickelt.Es handelt sich eher um ein Ereignis. Die Übernahmeschlacht von Vodafone um Mannesmann 1999/2000 mit dem dazugehörigen steilen Kursanstieg des ehemaligen Röhrenbauers.Sicherlich die Zeit nach 9/11.Hauptversammlungen besuchen wir eher selten, weil wir direkten Zugang zu den Entscheidungsträgern in den Unternehmen haben. Ich erinnere mich allerdings an einen Auftritt des Aktionärsschützers Ekkehard Wenger bei einem Druckmaschinenhersteller. Da kam der damalige Vorsitzende des Aufsichtsrats ganz schön ins Schwitzen.Im Sinne der Streuung wäre es gut, wenn auch ein paar Unternehmen aus den Bereichen Handel und Medien aufgenommen würden. Zum Beispiel der Chemiehändler Brenntag, Metro, Springer oder Pro 7.Ja, denn umgekehrt haben alle Länderindizes ihre Eigenheiten. So finden Sie zum Beispiel in Großbritannien Rohstoffunternehmen, in Frankreich Luxusgüter, in Spanien Banken. Und Deutschland ist eher industrielastig.25 Jahre sind eine lange Zeit. Da setze ich zur Sicherheit auf den US-amerikanischen S&P 500-Index. Den wird es auch 2050 noch geben.Wenn es den Dax dann noch gibt, sind BASF, VW und Siemens sicher dabei.Jedenfalls nicht da, wo er heute steht.Mit einem leicht abgewandelten Lied der Rockgruppe Queen: „We are the champions – of Germany!“.Das möchte ich mit der umgekehrten Aussage beantworten. Es fehlen bei uns lediglich drei Dax-Werte: Daimler (wir fahren BMW und Audi), Fresenius Medical Care (wir sind Gott sei Dank alle gesund) und RWE (wir beziehen unseren Strom aus dem E.ON-Netz). Alle anderen Werte sind mit ihren Produkten und Dienstleistungen direkt oder indirekt in unserem Haushalt vertreten. Und bei Ihnen zuhause wahrscheinlich auch!Hatten wir schon. Deutsche Lufthansa. Eine Flugreise nach Ecuador.