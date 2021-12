Dax hat Geburtstag: „Es sah aus wie ein todsicheres Geschäft“

Als ich meine ersten Aktien erwarb, gab es noch keinen Dax, das war nämlich im Februar 1983. Ich kaufte damals 50 Lufthansa-Aktien für 5.200 DM. Es war ein gutes Geschäft und begründete mein bis heute ungebrochenes Faible für die Börse und Finanzmärkte allgemein. Damals gab es für uns nur eins nach der Berufsschule: Ab zur Telefonzelle am Bahnhof, um dort ab 13:30 Uhr die Kassakurse über das Telefon abhören.Davon gab’s sehr viele – die größte Erleichterung war für mich die Rückkehr Gorbatschows nach der kurzzeitigen „Verbannung“ in 1991 und die darauf folgende deutliche Kurserholung. Es war kurz vor meiner Hochzeit und sonst wäre das Geld für’s Besteck nicht mehr drin gewesen...Eindeutig das Debakel um die VW-Aktie. Ich hatte ungedeckte Calls auf VW mit Basis 320 Euro verkauft – das sah aus wie ein todsicheres Geschäft. War es auch, leider aber fast im wahrsten Sinne der Bedeutung. Bei einer Investmentkonferenz schaute ich morgens auf’s Handy und sah einen vierstelligen Kurs – meine Frau wunderte sich abends über die gänzlich fehlende Gesichtsfarbe. Meines Erachtens hat hier seinerzeit die Deutsche Börse als solche und als Betreiber ein jämmerliches Bild abgegeben – Provinzbörse Deutschland.Die der Nationalbank in Essen: 5-Gänge-Menu mit Wein am Achtertisch – für einen frisch gebackenen Bankkaufmann nahezu ein „Traumschiff-Erlebnis“.Metro, Bilfinger und Hannover Rück rein, Commerzbank, Infineon und Thyssen raus.Definitiv. Sie geben dem Kunden und dem Verwalter die Möglichkeit, regionale Schwerpunkte zu setzen.Global Select Dividend Index: Jährliche, gute Erträge; solide, einkommensstarke Aktien, globale Diversifikation!Bayer, Siemens und Daimler – Deutschland ist für mich ohne diese Mammuts kaum vorstellbar.Um die 50.000 Punkte. Aber nur wenn es bis dahin keinen Index-Splitting gibt.Mit „ Barfuß oder Lackschuh “ von Harald Juhnke.Eine ganze Menge: Allianz, Adidas – und als Läufer davon eine ganze Menge –, BMW, Daimler, BASF, Beiersdorf und bei drei Frauen zu Hause auch eine ganze Menge von Henkel, die Commerzbank, Deutsche Post, Deutsche Telekom.... Wenn ich es recht überlege, außer Fresenius Medical Care wohl fast alle....Da begebe ich mich eher in den Swiss Market Index zu Richmont. Mehr wird nicht verraten, der ist nämlich bald und vielleicht liest meine Frau das Interview ja....