Dax hat Geburtstag: „Ich bin mit dem Dax zufrieden, so wie er ist“

Die erste Erfahrung mit dem Dax hatte ich, als ich während meiner Bankausbildung 1988 mit meinem Filialleiter einen Wertpapierberatungstermin vorbereiten durfte. Wir wählten damals verschiedene Aktien aus dem Dax aus, unter anderem BASF. Wenn der Kunde die Aktie behalten hat, war das ein sehr gutes Geschäft, würde ich sagen.Als Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity war der beste Tag sicherlich der 28. Oktober 2008. Das war der Tag, an dem der Kurs der VW-Aktie im Umfeld der Übernahmepläne durch Porsche emporschnellte. Wir haben damals unsere komplette VW-Position verkauft.Das war der 11. September 2001: Ich stand während einer Aktienkonferenz zur IAA mit Kollegen aus aller Welt vor einem Bildschirm und habe mit angesehen, wie die Flugzeuge in das World Trade Center flogen. Einige Teilnehmer haben dabei ihre Kollegen verloren.Ehrlich gesagt: keine. Ich gehe nur selten auf Hauptversammlungen. Und die, auf denen ich war, verliefen unspektakulär.Ich bin mit dem Dax zufrieden, so wie er ist.Die Eurokrise und die Stärke des Dax seit Frühjahr 2009 haben gezeigt, dass Länderindizes durchaus ihre Berechtigung haben. Globalisierung heißt nicht, dass es keine nationalen Besonderheiten mehr gäbe. Vor allem gesellschaftliche Entwicklungen vollziehen sich oftmals nicht in derselben Geschwindigkeit wie wirtschaftliche oder informationstechnische.Als aktiver Fondsmanager und Stockpicker kann ich eigentlich keinen Index wählen. Ich würde – ganz unbescheiden – unseren neuen Pioneer European Equity Target Income empfehlen. Tatsächlich ist aber schon jedes Familienmitglied in diesen Fonds investiert.Ich gehe davon aus, dass unsere Dax-Schwergewichte auch in den nächsten 25 Jahren noch im Dax sind. Besonders zuversichtlich bin ich bei Linde, die von strukturellem Wachstum in verschiedenen Geschäftsfeldern profitiert. Die Münchener Rück dürfte als weltweite Nummer 1 ihren Platz ebenso behalten. Aber auch BMW sollte mit ihrer Premiumstrategie und ihrer hohen Innovationsfähigkeit das Potential haben, auch in 2038 noch im Dax zu sein, wenn auch vielleicht mit Elektroautos. Die Tatsache, dass hier nur Münchener Unternehmen stehen, ist reiner Zufall.Deutlich höher.Der Jubilar würde sich nicht freuen, wenn ich zu singen anfangen würde.Sehr viele. Gut, dass Sie nicht nach dem Cdax fragen.Ich habe tatsächlich in zwei Tagen Hochzeitstag. Da kann ich leider nichts verraten.