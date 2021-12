Dax hat Geburtstag: „Ich würde meinem Enkel den Mdax schenken“

Als Jugendlicher habe ich 1989 einen Totalverlust in Höhe von 600 DM mit Thyssen-Optionsscheinen erlitten. Das konnte mich aber nicht davon abhalten, wenig später mit Optionsscheinen der Deutschen Bank den Verlust mehr als auszugleichen.Der 13. Juli 2007 mit dem damaligen Höchststand bei 8.151 Punkten. Echte Bullenmarktstimmung damals.Der 28. Oktober 2008 - der Tag an dem Volkswagen-Stammaktien auf 999 Euro stiegen und das Gesamtkonzept des Dax in Frage stellten.Die Hauptversammlung der Thyssen Krupp AG im Januar 2004, meine erste HV-Rede mit weichen Knien vor mehreren Tausend Aktionären.Ja selbstverständlich. Nicht nur für patriotische Anleger, sondern auch um regionale Anlageentscheidungen treffen zu können.Ich würde den Mdax als Lieblings-Index verschenken, da er den wachstumsstarken, innovativen deutschen Mittelstand hervorragend repräsentiert.Siemens, BMW und BASF als Rückgrat der deutschen Industrie sollten auch in 25 Jahren gut dastehen.Ich rechne mit circa 6 bis 8 Prozent Rendite im Jahr...also in einer Bandbreite von 35.000 bis 55.000 Punkten. Klingt irgendwie utopisch... Money, money, money " von ABBA.Zehn.Ein großer Präsentkorb mit Putz- und Waschmitteln von Henkel für meine Frau. Das wäre dann wohl das plötzliche Ehe-Aus...