Dax hat Geburtstag: „Im Oktober 2008 macht die VW-Aktie den Dax zur Lachnummer“

Meine erste Aktie habe ich als Student im Jahr 1985 gekauft. Zehn BASF-Aktien zum Kurs von 167 DM. Zehn Jahre später habe ich die dann für das dreifache Geld verkauft, hätte sie aber besser bis zum heutigen Tag behalten.Der steht uns noch bevor. Spätestens im nächsten Jahr wird der Dax die Marke von 10.000 Punkten knacken. Dann machen wir ein Fass auf. Und bis zu den 100.000 Punkten dauert’s dann weitere 27 Jahre. Dann bin ich 78 und werde die Feierlichkeiten hoffentlich überleben.Definitiv die Tage Ende Oktober 2008 als der Dax durch die völlig irrationale Bewegung der VW-Aktie zur Lachnummer mutierte. Da wir unsere Aktien nach Value-Kriterien wie KGV, KBV und Dividendenrenditen aussuchen, hatten wir jede Menge VW- und Porsche-Vorzugsaktien im Bestand, aber keine VW-Stammaktien. An einem Tag fielen 29 Dax-Werte um durchschnittlich 10 Prozent und VW stieg um 50 Prozent, was für einen unveränderten Dax-Stand sorgte.Wer wie wir keine VW-Stämme im Portfolio hatte, wurde an zwei Tagen um 15 Prozent hinter den Index „geschossen“. Ein Armutszeugnis, wie sich die Verantwortlichen der Deutsche Börse AG in dieser Situation verhalten haben. Und den Verantwortlichen dieser Kurs-Manipulation kann ich nur den Spruch eines alten Lehrmeisters von mir nahe legen: „Irgendwann landet jeder Fuchs beim Kürschner“. Manchmal dauert das halt etwas länger.Die Hauptversammlung der Commerzbank im Jahr 2010. Eigentlich wollte ich dem langjährigen Vorstand und jetzigem Aufsichtsrat Klaus-Peter Müller da mal richtig Bescheid sagen. Mit Platz 48 auf der Rednerliste saß ich dann bis um 22 Uhr in der Frankfurter-Jahrhunderthalle als verkündet wurde, dass die Versammlung am nächsten Tag fortgeführt wird.Der Dame am Meldetisch habe ich dann gesagt „So wie diese Pfeife diese Hauptversammlung geführt hat, hat er auch in seiner Zeit als Vorstand die Bank an die Wand gefahren“ und bin nach Hause gegangen. Am nächsten Tag haben wir den Restbestand unserer Commerzbank-Aktien zum Kurs von 6 Euro (entspricht heute 60 Euro) verkauft. Zum Glück.Der Dax ist schon gut aufgestellt. Die Marktmechanismen sorgen automatisch dafür, dass schlecht geführte Firmen irgendwann den Index verlassen müssen und von gut geführten Firmen abgelöst werden. Wenn ich mir eine Aktie künftig im Dax vorstellen könnte, ist das die FC Bayern München AG nach einem erfolgreichen Börsengang.Solange es die einzelnen Länder noch gibt, auf jeden Fall.Seit Jahren bekommen meine Neffen und Nichten zu Weihnachten immer Anteile im Wert von 1.000 € von einem unserer drei Aktienfonds Max-Value, Max-Global und S-Plus geschenkt. Damit lachen die nach 25 Jahren jeden Lebensversicherungssparer aus.BASF – Pillen werden die Leute immer nehmen –, die Deutsche Telekom – ohne Handy und Internet geht auch in 25 Jahren nichts – und VW. Alle anderen Autokonzerne laufen Gefahr von VW in den kommenden 25 Jahren übernommen zu werden.Siehe meine frühere Antwort – wir bereiten uns auf die Party für die 100.000 Punkte vor.Mach Dir keine Sorgen – es wird schon weitergehnWir werden uns was borgen - und wieder jung aussehnFür ein paar neue Kinder - ist es jetzt eh zu spätUnd hör auf zu fragen - wie dieser Film ausgehtEs geht mir gut….(Marius Müller-Westernhagen)Oftmals weiß man ja gar nicht, was in vielen Produkten drin steckt. Und wenn man dazu bedenkt, wo die Dax-Unternehmen überall in Form von Beteiligungen Ihre Finger drin haben, dürften nahezu alle Unternehmen mehr oder weniger stark vertreten sein. In der Garage steht seit 20 Jahren ein BMW M3, der alle fünf bis sechs Jahre „runderneuert“ wird.Meine Freundin kriegt zum nächsten Geburtstag Adidas-Turnschuhe – gut für Körper und Geist. Um den 25. Hochzeitstag mache ich mir da noch keine Gedanken (er schmunzelt).