Der Dax hat bislang ein starkes Börsenjahr hingelegt. Wie stehen die Chancen für das Schlussquartal? Kapitalmarktanalyst Pascal Kielkopf hat dafür in die Vergangenheit geblickt.

Im Schnitt konnte der deutsche Leitindex im vierten Quartal rund 4 Prozent zulegen.

Krisen, Konflikte, Konjunktursorgen – wer dieser Tage nach Argumenten gegen steigende Aktienkurse sucht, wird schnell fündig. Und dennoch spricht ausgerechnet die Statistik für ein freundliches Jahresende an den deutschen Börsen.

Eine aktuelle Analyse des Multi Family Office HQ Trust zeigt: In vergleichbaren Jahren konnte der Dax im Schlussquartal deutlich zulegen – teilweise sogar zweistellig.

Kapitalmarktanalyst Pascal Kielkopf hat dazu die Entwicklung des deutschen Leitindex über einen Zeitraum von 60 Jahren untersucht. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich die Performance des Dax bis Ende September auf die Entwicklung im vierten Quartal auswirkt. Für die Zeit vor der Einführung des Dax im Jahr 1988 griff er auf den Index der Börsen-Zeitung zurück, um eine durchgängige Datenbasis seit 1965 zu erhalten.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

Bildquelle: HQ Trust

>>> Grafik vergrößern

Durchschnittlich 4 Prozent Plus im vierten Quartal

Im Schnitt konnte der deutsche Leitindex im vierten Quartal rund 4 Prozent zulegen. Dabei zeigte sich ein klares Muster: Je besser der Markt in den ersten neun Monaten des Jahres abschnitt, desto positiver fiel in der Tendenz auch das Jahresende aus. Um diesen Zusammenhang greifbar zu machen, teilte Kielkopf die Dax-Performance bis Ende September in fünf etwa gleich große Gruppen ein – sogenannte Quintile.

Im stärksten Quintil legte der Dax von Januar bis September mehr als 18 Prozent zu, was insgesamt elfmal vorkam. In diesen Fällen kletterte der Index bis zum Jahresende immer weiter - im Durchschnitt um 9,6 Prozent. Genau dieses Muster liegt auch 2025 vor: Der Dax gehört bislang zu den stärksten europäischen Märkten.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Herbst der Reformen

Ob der Dax in diesem Jahr seinem saisonalen Muster folgt, hängt laut HQ Trust-CIO Christian Subbe maßgeblich davon ab, ob die politischen Rahmenbedingungen die Erwartungen der Investoren erfüllen können.

„Der Dax konnte insbesondere im ersten Halbjahr deutlich zulegen – getragen von der Hoffnung auf die Investitionspläne der neuen Regierung“, erklärt Subbe. Im dritten Quartal stagnierte der Markt jedoch auf hohem Niveau. Die anfängliche Euphorie sei zunehmend Zweifeln gewichen – speziell mit Blick auf die Umsetzung angekündigter Maßnahmen wie Entbürokratisierung und steuerliche Erleichterungen.

Für das Schlussquartal komme es nun darauf an, ob der sogenannte „Herbst der Reformen“ tatsächlich neue Impulse bringt. „Bürokratieabbau, sinkende Stromkosten und ein attraktiverer Investitionsstandort wären entscheidend“, so Subbe. Gelingt das, sehe man weiteres Potenzial – auch und gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen im M-Dax und S-Dax.

Chance auf solides viertes Quartal

Anders sehe es aus, sollten diese Impulse fehlen oder zusätzliche geopolitische Belastungen, wie eine Eskalation des Russland-Konfliktes oder neue Zolldrohungen, hinzukommen.

„Auch wenn wir grundsätzlich optimistisch in die Zukunft blicken: Wir erwarten derzeit nicht, dass der Dax – wie in der Vergangenheit – bis zum Jahresende nochmals rund 10 Prozent zulegen kann“, betont Subbe.

Dennoch: Im historischen Vergleich stehen die Chancen für ein solides viertes Quartal zumindest nicht schlecht.