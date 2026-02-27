Der Dax boomt, die deutsche Wirtschaft nicht. Die Fondsmanager Sabrina Reeh und Christoph Ohme erklären den Widerspruch – und warum der M-Dax 2026 die bessere Wahl sein kann.

Der Dax hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Performance hingelegt: 2024 legte der Index um rund 19 Prozent zu, 2025 sogar um über 22 Prozent. Gleichzeitig stagniert die deutsche Wirtschaft seit Jahren. Wie passt das zusammen? Und welche Perspektiven bieten deutsche Aktien für Anleger? Zwei Experten geben Einblicke in die aktuelle Lage und wagen einen Ausblick.

Die Entkopplung von Dax und Wirtschaft

Die Diskrepanz zwischen Börsenentwicklung und Konjunktur hat einen klaren Grund, erklärt Sabrina Reeh, Portfoliomanagerin bei der DWS. Nur etwa 19 Prozent der Gewinne von Dax-Unternehmen würden tatsächlich in Deutschland erwirtschaftet. „Die deutschen Unternehmen, insbesondere im Dax, sind vielmehr abhängig davon, was in der Weltwirtschaft passiert“, so Reeh. Der Dax sei somit eher ein Abbild der Weltwirtschaft als der deutschen Konjunktur.

Christoph Ohme, Fondsmanager bei Oddo BHF AM, sieht die starke Performance der vergangenen Jahre vor allem in der Bewertung begründet. Der Dax handle mittlerweile bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 16 und 17. Dies sei vor allem auf die Hoffnung auf das Infrastruktur- und Investitionspaket der Bundesregierung zurückzuführen.

Das 500-Milliarden-Paket als Katalysator

Beide Experten sind sich einig: Das Investitionspaket der Bundesregierung über 500 Milliarden Euro wird positive Impulse setzen. Reeh betont, dass bereits seit Oktober, seit der Verabschiedung des Haushalts, positive Signale in den Industrieauftragseingängen zu sehen seien. „Das ist immer ein Vorläufer“, erklärt sie. Was sich in den Auftragseingängen zeige, schlage sich später auch in Umsätzen und Gewinnen nieder.

Ohme erwartet ebenfalls reale Auswirkungen auf die Wirtschaft, rechnet aber mit einem zeitlichen Versatz. Die Effekte würden, seiner Einschätzung nach, sich erst nach 12 bis 18 Monaten voll entfalten. Für 2026 prognostiziert er ein BIP-Wachstum von rund einem Prozent, für 2027 sogar 1,5 Prozent.

Welche Sektoren profitieren?

Bei der Frage, welche Branchen vom Investitionspaket besonders profitieren könnten, zeigen sich Parallelen in den Einschätzungen. Ohme sieht den Bausektor an vorderster Front, da die größten Ressourcen in öffentliche Bauprojekte, wie Brückenbau, Straßenbau und den Ausbau des Schienennetzes fließen sollen. Auch die Chemieindustrie könnte als wichtiger Zulieferer für die Baubranche profitieren. Der stark steigende Energiebedarf und die zunehmende Elektrifizierung sind wichtige Treiber für Unternehmen in diesen Bereichen. Die Verteidigungsindustrie dürfte ebenfalls von großen Investitionen profitieren.

Reeh ergänzt die Perspektive um den Industriesektor allgemein. Sie hebt besonders das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hervor. Während in den USA vor allem Technologieunternehmen von KI profitierten, sieht sie in Europa die Anwender in der Industrie im Vorteil. „Wir können das Thema KI sehr gut in den bestehenden Fabriken bei uns einsetzen“, erklärt sie. Dies führe zu Prozessoptimierungen und reduziere Fehleranfälligkeiten. Der Finanzsektor könne zudem von strukturellen Reformen wie der Altersvorsorge profitieren.

Small und Mid Caps: Diesmal wirklich?

Ein besonderes Augenmerk legen beide Experten auf kleinere und mittelgroße Unternehmen. Der M-Dax habe in den vergangenen drei Monaten bereits besser performt als der Dax, berichtet Reeh. Der Grund: Diese Unternehmen erwirtschaften einen deutlich höheren Anteil ihrer Gewinne in Deutschland. Während es beim Dax nur 19 Prozent seien, liege der Anteil im M-Dax bei über 30 Prozent.

Ohme teilt diese Einschätzung grundsätzlich und sieht die kleineren Unternehmen sogar als „etwas attraktiver“ an. Die Anzahl der Unternehmen, die von der einheimischen Nachfrage profitierten, sei dort signifikant höher. M-Dax und S-Dax könnten daher überproportional vom Infrastrukturpaket profitieren.

Allerdings mahnt Reeh zur Vorsicht vor überzogenen Erwartungen. Sie würde derzeit noch eine höhere Gewichtung von Large Caps gegenüber Small und Mid Caps beibehalten und im Jahresverlauf beobachten, ob sich die positiven Entwicklungen bestätigen. „Mit gutem Stockpicking bei den Nebenwerten kann man im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren jetzt vermutlich wieder mehr Rendite erzielen“, so ihre Einschätzung.

Gewinnwachstum als Treiber

Für die weitere Entwicklung sehen beide Experten das Gewinnwachstum als entscheidenden Faktor. Reeh erwartet für 2026 und 2027 ein zweistelliges Gewinnwachstum beim Dax. „Am Ende des Tages ist es das, was die Aktien am meisten treiben wird“, betont sie.

Ohme beziffert die Gewinnerwartungen konkret: Für den Dax rechnet er mit einem Wachstum von 17 Prozent, für den M-Dax sogar mit 35 Prozent (adjustiert um die Porsche-Aufnahme in den M-Dax, 25 Prozent). Dies sei der entscheidende Unterschied zu den Vorjahren: „Letztes Jahr gab es eher eine P/E-Ausweitung bei stagnierendem, während sich nun echtes materialisiert.“

Bewertung: Noch Luft nach oben?

Bei der Bewertung zeigen sich nuancierte Einschätzungen. Reeh räumt ein, dass der Dax mit einem KGV von knapp 16 im Vergleich zur eigenen Historie nicht mehr günstig sei. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass sich die Dax-Zusammensetzung in den vergangenen zehn Jahren stark verändert habe. Der Anteil der Chemie- und Automobilindustrie habe sich mehr als halbiert und mache nur noch zehn Prozent aus. Dafür sei der Technologieanteil gestiegen, angeführt von SAP.

„Mit Blick auf die Bewertungsvielfachen ist vielleicht nicht mehr so viel Luft nach oben, aber selbst wenn die nur konstant bleiben und wenn die Gewinne gleichzeitig weiter wachsen, sehen wir nach wie vor positives Potenzial für den Dax“, fasst Reeh zusammen.

Die Risikofaktoren

Beide Experten thematisieren auch die bestehenden Risiken. Trump und die Zollpolitik seien nach wie vor Unsicherheitsfaktoren, räumt Reeh ein. Allerdings helfe es den Unternehmen, wenn konkrete Zölle bekannt seien, da sie dann Auswirkungen kommunizieren könnten. Für den Kapitalmarkt sei die Unsicherheit das größere Problem als die Zölle selbst.

Ohme beobachtet, dass sich der Markt zumindest teilweise an Trumps erratische Kommunikation gewöhnt habe. Die Märkte preisen ein, dass Trump nach harschen Ankündigungen häufig wieder zurückrudere. Geopolitische Risiken würden weiterhin eine Herausforderung bleiben, aber letztlich werde sich die wirtschaftliche Entwicklung durchsetzen.

Die Automobilindustrie bleibt schwierig

Einen kritischen Blick wirft Reeh auf die Automobilbranche. Zwar seien die Bewertungen günstig, doch strukturell seien die Hersteller angeschlagen. Der chinesische Wettbewerb sei zu groß geworden, und mit China breche der wichtigste Profitpool weg. Gleichzeitig müssten die Unternehmen hohe Ausgaben in Forschung und Entwicklung tätigen, um technologisch aufzuholen. „Für die Automobilbranche bleibt es nach wie vor sehr schwierig“, lautet ihr Fazit. Selektiv könne man mit einzelnen Autowerten zwar Geld verdienen, grundsätzlich bleibe die Lage aber herausfordernd.

Ausländische Investoren zeigen Interesse

Ein positiver Aspekt ist die veränderte Wahrnehmung deutscher Aktien durch ausländische Investoren. Reeh berichtet von deutlich gestiegenem Interesse seit der Bundestagswahl und der Ankündigung der Strukturreformen. In den Netto-Zuflüssen sehe man, dass viel Kapital aus dem Ausland komme. Inländische Anleger seien noch zögerlicher, da sie negativer auf die eigene Situation blickten.

Prognose für 2026

Beide Experten zeigen sich verhalten optimistisch für die weitere Entwicklung. Reeh hält eine Performance im Bereich des langfristigen historischen Schnitts von etwa sieben pro Jahr für realistisch. Die Chancen stünden damit gut für eine solide Performance, die sich auch im Vergleich zu den USA gut sehen lassen könne.

Ohme hält eine hohe einstellige bis niedrige zweistellige Performance des Dax für möglich, wenn alles gut laufe. Die mittelfristige Perspektive sehe positiv aus, auch wenn zwischenzeitliche Rücksetzer von fünf bis zehn Prozent gesund und normal seien.

Über die Interviewte: Sabrina Reeh Sabrina Reeh ist Senior Portfolio Managerin bei der DWS. Sie verwaltet den DWS ESG Investa mit einem Fondsvolumen von über 3 Milliarden Euro.