Dax-Konzerne in Geberlaune Deutsche Unternehmen schütten Rekord-Dividenden aus

Die Dividenden könnten in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor ausfallen: Allein die 30 Dax-Konzerne sollen in diesem Jahr insgesamt knapp 34 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten, prognostizieren Experten.