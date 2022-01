In fünf Jahren verdoppelt Dax, M-Dax, S-Dax – Neuer Rekord bei Frauenanteil in Vorständen

EY hat die Vorstände der Dax, M-Dax und S-Dax notierten Unternehmen untersucht. Ermittelt hat der Wirtschaftsprüfer dabei Anzahl und Funktion weiblicher Vorstandsmitglieder. Das Ergebnis: Der Frauenanteil in den Vorständen hat einen Höchststand erreicht – in manchen Branchen finden sich aber deutlich mehr Frauen als in anderen.