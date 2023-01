BlackRock Marktausblick Viele Unwägbarkeiten und ein bisschen Hoffnung

Immer mehr Marktteilnehmer erwarten, dass die Zentralbanken, sobald die Inflation im Griff und damit ihre Mission erfüllt ist, wieder in den Unterstützungsmodus umschalten. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, warnt davor, den erfreulichen Januar zu sehr als Maßstab für das gesamte Jahr zu nehmen.

Wie hart ist der Stein, in den die Rezessionsgewissheit gemeißelt ist? Das fragen sich zurzeit viele Anleger, die einerseits auf Zeichen für die überall angekündigte Rezession warten, andererseits feststellen, dass die Inflationsraten sinken und hoffen, die Zentralbanken könnten schon bald wieder von der bremsenden auf die unterstützende Seite wechseln.

Derweil hat der MSCI World seit Jahresbeginn um 5 Prozent zugelegt, der DAX sogar um 8 Prozent. Und die gute Laune bei Aktieninvestoren, die in den letzten 50 Jahren nach einem positiven Januar in über 70 Prozent der Fälle auch eine erfreuliche Gesamtjahresperformance zur Folge hatte, wird begleitet durch einen – mindestens ebenso bemerkenswerten – 2,3-Prozent-Anstieg bei globalen Anleihen. Aber wieviel Realismus steckt in diesem Januartraum von Goldilocks? Besser als 2022 wird dieses Jahr wohl wirklich – kein Wunder. Aber die schlechte Nachricht lautet: Es bleibt kompliziert.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.