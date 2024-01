Allen Unkenrufen zum Trotz erlebte der Dax 2023 ein blendendes Jahr: Auf einen Aufwärtstrend bis Ende Juli erlebte der deutsche Leitindex für Großunternehmen einen Einbruch – der sich gegen Jahresende in eine neue Rally umkehrte. Am Jahresende standen 20 Prozent Plus zu Buche.

Anders lief es im M-Dax: Das Nebenwertebarometer lief wesentlich unrunder. Eine Rally im letzten Jahresquartal wandelte das zwischenzeitlich deutliche Minus dann noch in ein Plus von rund 7 Prozent um.

Langfristig haben Nebenwerte die Nase vorn

Auf ihre Gesamtentwicklung gesehen hat der M-Dax den Dax jedoch deutlich abgehängt. Beide Börsenbarometer liefen Ende 1987 bei 1.000 Zählern los. Der Dax schaffte es bis dato allerdings lange nicht so hoch wie sein kleinerer Bruder. Stand 10. Januar steht der Dax bei 16.693 Zählern, der M-Dax bei 26.260.

Wie geht es 2024 weiter? Unsere sieben Kommentatoren sind sich in den Grundzügen darüber recht einig – liefern für ihre Ausblicke allerdings unterschiedliche Begründungen.