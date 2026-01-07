Das waren die deutschen Aktien mit der besten und schlechtesten Performance 2025

Der Dax überschreitet am 7. Januar erstmals die 25.000-Punkte-Marke – doch der Rekord täuscht. Nur zwei der 40 Konzerne stehen auf Allzeithochs. Der Rest liegt teils 50 Prozent darunter. Wie passt das zusammen?

Die Geschwindigkeit, mit der der Index neue Meilensteine erreicht, nimmt stetig zu. Der Dax brauchte von der 5.000er- bis zum 10.000er-Stand über 16 Jahre. Zwischen 20.000 und 25.000 Punkten verging gerade einmal rund ein Jahr. Diese Beschleunigung zeigt die Dynamik der vergangenen Monate – getrieben von Rüstungsaktien, Hoffnungen auf Konjunkturpakete und internationalen Entwicklungen.

Doch der Blick auf die einzelnen Aktien überrascht: Lediglich zwei der 40 Dax-Konzerne stehen aktuell auf Allzeithochs. Heidelberg Materials und Siemens Energy bilden die Ausnahme. Die überwiegende Mehrheit notiert deutlich unter ihren historischen Höchstständen – Unternehmen wie Beiersdorf und Symrise liegen sogar mehr als 50 Prozent darunter.

Der Grund für diese Diskrepanz liegt darin, wie man den Dax berechnet. Anders als die meisten internationalen Börsenbarometer funktioniert der deutsche Leitindex als Performance-Index. Dividenden fließen automatisch in die Berechnung ein, als würden Anleger ihre Ausschüttungen sofort wieder investieren. Diese Methodik unterscheidet den Dax fundamental von Indizes wie dem S&P 500, dem Dow Jones oder dem Nikkei 225, die ausschließlich Kursveränderungen abbilden.

Die Bedeutung dieses Unterschieds zeigt der Vergleich mit dem Kurs-Dax deutlich. Dieser steht aktuell bei lediglich 9.363 Punkten. Rund 62,5 Prozent der Dax-Performance seit 1988 stammen aus reinvestierten Dividenden, nur 37,5 Prozent aus tatsächlichen Kurssteigerungen. Die Gewinnausschüttungen deutscher Konzerne tragen den Index weitaus stärker als die operative Entwicklung der Unternehmen selbst.

Diese Erkenntnis relativiert den aktuellen Rekord. Sie zeigt aber auch, welche zentrale Rolle regelmäßige Dividenden für langfristigen Vermögensaufbau spielen.

Was kommt nach dem Meilenstein?

Die Frage, wie sich der Dax nach dem Erreichen einer runden Marke entwickelt, lässt sich historisch betrachten. Die vergangenen vier Meilensteine zeigen dabei unterschiedliche Muster. Nach dem Durchbruch der 10.000-Punkte-Schwelle im Juni 2014 folgte ein starker Aufwärtstrend – innerhalb eines Jahres legte der Index deutlich zu. Auch nach der 5.000er-Marke 1998 ging die Reise zunächst nach oben.

Anders verlief es nach 15.000 Punkten im März 2021. Der Index trat in den folgenden zwölf Monaten praktisch auf der Stelle, die Performance blieb nahezu unverändert. Der jüngste Meilenstein bei 20.000 Punkten im Dezember 2024 führte hingegen zu einem rasanten Anstieg – schon nach gut einem Jahr wurde mit 25.000 Punkten die nächste Schwelle durchbrochen. Ein klares Muster für die Zeit nach solchen Rekorden gibt es nicht.

Sollte das Konjunkturprogramm der Bundesregierung mit Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung greifen, könnte der Dax auch 2026 neue Höchststände erreichen.