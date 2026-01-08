Dax auf Rekordhoch: Der deutsche Leitindex hat einen neuen Höchststand erreicht. Wir zeigen, welche Aktienfonds mit Fokus Deutschland über drei Jahre am besten abgeschnitten haben.

Drei-Jahres-Sieger Das sind die 10 besten Fonds für deutsche Aktien

Das waren die deutschen Aktien mit der besten und schlechtesten Performance 2025

Was für ein Start ins neue Jahr: Gleich zu Beginn hat der Dax die nächste Höchstmarke geknackt. Gestartet knapp unter 20.000 Punkten ins Jahr 2025, erreichte der Index in dieser Woche nun 25.000 Punkte – nach einem Plus von rund 23 Prozent im vergangenen Jahr.

Die Top-Performer 2025

Die Dax-Titel mit der höchsten Performance 2025 waren Rheinmetall, Siemens Energy sowie die beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank. Diese Titel konnten jeweils dreistellige Kurszuwächse erzielen.

Die Flops 2025

Wo es Gewinner gibt, gibt es bekanntermaßen auch Verlierer. Beim Dax hießen diese im Jahr 2025 Zalando, Beiersdorf, Adidas sowie Symrise mit jeweils mehr als 20 Prozent Kursverlust.

Die Bandbreite zwischen Gewinnern und Verlierern ist groß. Wohl dem, der sich die Rosinen rauspicken kann und Verlierer links liegen lässt. Dies trifft auf aktiv gemanagte Fonds zu, die nicht eng am Index kleben, sondern bewusst davon abweichen.

Die besten Fonds für deutsche Aktien: So haben wir ausgewertet

Wir haben uns angeschaut, welche aktiven Aktienfonds für deutsche Aktien (Large Cap, All Caps Small Cap, Mid Cap) in den vergangenen drei Jahren besonders erfolgreich waren. ETFs wurden nicht berücksichtig. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: Sentix Fonds Aktien Deutschland