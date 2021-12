Dax stürzt unter die 4000-Punkte-Marke

Der Dax hat am Montag im Sog der Wall Street seine Gewinne wieder abgegeben und ist erstmals seit mehr als vier Jahren wieder unter 4000 Punkte gefallen. Am Morgen hatte der Dax noch 2,4 Prozent auf 4.111 Punkte zugelegt. Der Leitindex verlor binnen weniger Minuten 1,2 Prozent auf 3.969 Punkte und folgte damit den schwachen US-Börsen.Dort sorgte ein Ausverkauf bei den Technologiewerten für Verluste. Der Dow-Jones-Index verlor 0,2 Prozent auf 7.351 Punkte, der Technologie-Index Nasdaq rutschte um 1,3 Prozent auf 1.422 Zähler ab. Erst in der vergangenen Woche war der Dow Jones an der New Yorker Wall Street auf den tiefsten Stand seit Oktober 2002 gefallen.