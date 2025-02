Warum die Frankfurter Börse derzeit die Wall Street schlägt

Der Dax ist seit dem Jahreswechsel um rund 12 Prozent gestiegen. Der Euro Stoxx 50 legte in diesem Zeitraum ähnlich stark zu. Und wie sieht es an der Wall Street aus? Der S&P 500 kommt auf ein vergleichsweise mageres Plus von rund 2 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier stehen sich ein Anstieg von 29 Prozent in Deutschland und ein Zugewinn von 19 Prozent in den USA gegenüber. Allerdings hinkt Europa hier mit einem Anstieg von 13 Prozent hinterher.

Dass die Frankfurter Börse die Wall Street schlägt, kommt äußerst selten vor. Langfristig betrachtet schneiden die deutschen Werte schlechter als die amerikanischen ab. So hat sich der Nasdaq-Index in den vergangenen zehn Jahren fast verfünffacht. Der Dax hat sich seit Februar 2015 dagegen gerade einmal verdoppelt. Lange Zeit waren europäische und deutsche Aktien eher unbeliebt, während US-Titel in der Gunst der Anleger ganz oben standen. Zumindest kurzfristig hat sich dieser Trend etwas umgekehrt. Dafür gibt es gute Gründe.

Amerikaner greifen plötzlich in Europa zu

Erstens sind US-Titel nach der Rally der vergangenen Jahre schlichtweg hoch bewertet. Der S&P 500 kommt mittlerweile auf ein KGV von 22. In den zurückliegenden Jahrzehnten gab es kaum Phasen, in denen amerikanische Aktien noch höher bewertet waren. Im Vergleich dazu erscheinen Dax und Euro Stoxx 50 mit einem KGV von 15 beziehungsweise 14 geradezu günstig. Diese deutlichen Bewertungsunterschiede haben zuletzt auch US-Investoren dazu veranlasst, sich in Europa zu engagieren, wo sie lange Zeit die Finger von Aktien gelassen haben.

Gleichzeitig bewegen sich die Zinsen in den USA auf einem spürbar höheren Niveau. Zehnjährige Staatsanleihen bieten dort derzeit Renditen von circa 4,5 Prozent. Entsprechende Bundesanleihen rentieren dagegen rund zwei Prozentpunkte niedriger. Damit gibt es in den Vereinigten Staaten zu Aktien eine konservative Alternative mit einem extrem geringen Risiko. Mit Bundesanleihen schaffen Anleger dagegen gerade einmal einen Inflationsausgleich.

Und der Renditespread könnte sich sogar noch ausweiten. Ob die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr noch einmal senkt, wird zunehmend bezweifelt. Grund ist die robuste Konjunktur, die nun durch Steuersenkungen zusätzlich angekurbelt werden könnte. Die EZB hingegen befindet sich aufgrund des schwächeren Wirtschaftswachstums weiterhin im Zinssenkungsmodus. Zwar spielen die Leitzinsen für die Renditen am Rentenmarkt kaum eine Rolle, wohl aber die Konjunkturentwicklung.

Branchenrotation zugunsten Europas

Konservative Branchen, die in Europa einen höheren Anteil haben als beispielsweise Technologiewerte, waren zuletzt wieder stärker gefragt. Analysten sehen in Europa mittelfristig höhere Wachstumschancen bei den Unternehmensgewinnen als in den USA. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Zweifel zunehmen, ob und wann sich die milliardenschweren Investitionen der amerikanischen Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz einmal amortisieren.

Vor allem das plötzliche Auftauchen von Deekseek aus China mit seinem „Billig“-Chatbot R1 hat für Verunsicherung gesorgt. Star-Investor Warren Buffett hat schon länger seine Aktienbestände in den USA reduziert. Anleger können dies als klares Signal für steigende Unsicherheit und Risikoreduzierung interpretieren.

Politische Entwicklungen sprechen vorerst ebenfalls für Europa. Von Friedrich Merz, dem wahrscheinlich nächsten Bundeskanzler, ist eine wirtschaftsfreundlichere Politik als von der Ampel zu erwarten. Immerhin saß Merz vier Jahre im Aufsichtsrat von Blackrock Asset Management Deutschland.

Auch wenn die Annäherungsversuche von US-Präsident Donald Trump an den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor allem in Europa sehr kritisch gesehen werden, beziehungsweise auf Ablehnung stoßen, könnte sich der Ukraine-Krieg in absehbarer Zeit beruhigen. Börsianer „lieben“ solche Nachrichten. Eine Entschärfung des blutigen Konflikts könnte für sinkende Energiepreise sorgen, was gerade für die deutsche Wirtschaft ein sehr gutes Signal bedeuten würde.

Dieses Potpourri könnte dafür sorgen, dass sich die jüngste Outperformance europäischer Aktien noch eine Zeit lang fortsetzt. Dies gilt insbesondere für großkapitalisierte Unternehmen mit stabilem Geschäftsumfeld und Preissetzungsmacht. Gleichzeitig hinken die Kurse kleinerer und mittlerer Unternehmen sowohl in den USA als auch in Europa hinterher. Auch hier bieten sich noch interessante Chancen. Generell müssen sich Investoren nicht zuletzt wegen Trump auf unruhigere Zeiten einstellen, die Volatilität dürfte zunehmen.

Über den Autor:

Stefan Eberhardt ist geschäftsführender Geschäftsführer der ERW (Eigenschreibweise: e/r/w) Vermögensmanagement. Das Unternehmen betreut vermögende Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und institutionelle Investoren bei der Geldanlage. Das verwaltete Kundenvolumen beläuft sich auf mehr als eine Milliarde Euro.