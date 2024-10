Im Dax 40 sind aktuell zwei Unternehmen im Fokus von strategischen Käufern. Der Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Emiraten hat ein Angebot für Covestro abgegeben. Da hier mit einem sehr langsamen Kauf der Covestro-Anteile zu rechnen ist, sollten sich die Kursaufschläge in Grenzen halten. Zudem hat die italienische Unicredit signalisiert, dass die Bank Interesse hat bis zu 29,9 Prozent an der Commerzbank zu erwerben. Dies könnte zu einem späteren Zeitpunkt eventuell sogar zu einem Übernahmeangebot führen.

Es zeigt sich, dass auch deutsche Blue-Chip-Unternehmen für strategische Käufer mit einem langfristigen Fokus von Interesse sein können. Dies liegt sicherlich an der vergleichsweisen günstigen Bewertung deutscher Unternehmen im internationalen Vergleich. Wahrscheinlich begründbar durch die aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen und die schwache Wirtschaftsentwicklung in Deutschland.

Dennoch erkennen Investoren mit langfristigem Fokus Potential. Lange Zeit waren deutsche Unternehmen auch im Fokus von Private-Equity-Unternehmen. Hier scheint aber die verfügbare Liquidität zunehmend abzuflauen. Erkennbar an dem Verkauf der Bahn-Tochter Schenker. Der Logistiker hatte mit dem Private-Equity-Unternehmen CVC einen renommierten Bieter, dessen Angebot jedoch dem Logistikwettbewerber DSV finanziell unterlegen gewesen ist.

Private-Equity-Investoren halten sich zurück

Die zunehmende Zurückhaltung von Private-Equity-Investoren ist auch für Aktionäre von börsennotierten Unternehmen mit Bedauern aufzunehmen. Denn dadurch, dass Private-Equity-Investoren in der Regel für die Finanzierung volle Durchgriffsrechte beim Zielunternehmen benötigen, ist der Kauf von 75,1 Prozent der Aktienanteile nötig. Dies lassen sich Aktionäre im Regelfall durch hohe Prämien vergüten. Strategische Investoren sind darauf in der Regel weniger angewiesen, so dass die Übernahmeprämien tendenziell kleiner ausfallen.

Zuletzt wurde Stemmer Imaging von einem britischen Private-Equity-Fonds übernommen. Hier gab es für den Bieter allerdings den Vorteil, dass der Großaktionär Primepulse rund 50 Prozent der Anteile hielt und diese bereits angedient hatte. Auch in der zweiten und dritten Reihe sind strategische Investoren aktiver. So hat Fujitsu zuletzt GK Software übernommen. Insgesamt dürfte die aktuelle Bewertung jedoch zunehmend für strategische Käufer interessant werden.

Über den Autor:

Michael Thaler ist Vorstand der Top Vermögen in Starnberg.