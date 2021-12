Dax verliert in der Spitze 7,8 Prozent „Es gibt kein rationales Abwägen mehr“

Rohstoff- und Ölwerte waren die Branchen mit den stärksten Verlusten. Eni SpA und Total SA verloren jeweils über acht Prozent.Der Kurs von RWE AG verlor 8,1 Prozent, Titel von Eon SE gaben 7,8 Prozent ab. Die Analysten der Commerzbank hatten RWE auf Halten abgestuft. Aktien von Henkel AG & Co verloren “nur” 2,8 Prozent und waren damit der stabilste Wert im deutschen Leitindex. Kepler hatte zuvor Verbrauchsartikel-Konzerne hochgestuft. Am Nachmittag waren alle 110 Indexkomponenten des breiten HDAX-Index im Minus.Im SMI waren ebenfalls sämtliche Indexbestandteile unter Abgabedruck. Am stärksten gaben Titel von Transocean Ltd. mit 8,5 Prozent Abschlag nach. Im Segment der Nebenwerte verloren Kudelski SA über zehn Prozent, Arbonia Foster Holding indes verloren lediglich rund ein Prozent.Die US-Indizes lagen nach rund 45 Minuten Handel gegen 16.15 Uhr (MESZ) ebenfalls weiter klar im Minus. Der Dow Jones Industrial Average sank 2,6 Prozent auf 16.040 Punkte. Bei 1915 Zählern war der Standard & Poor’s 500 Index 2,9 Prozent niedriger. Der Nasdaq 100 Index verlor über drei Prozent.Die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. fiel an der Wall Street unter ihren Ausgabepreis von 68 Dollar und sank 5,7 Prozent auf zuletzt 64,31 Dollar. Exxon Mobil Corp. verloren 3,3 Prozent, Monster Beverages gaben rund sieben Prozent ab. Lediglich AGL Resources Inc. schossen markant in die Höhe und kletterten über 27 Prozent. Der Versorger Southern Co. hatte ein Übernahmeangebot lanciert und bietet 66 Dollar in bar je AGL- Aktie. Southern Co. gaben 3,2 Prozent ab.