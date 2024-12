Dax-Wechsel: Covestro muss gehen, FMC kehrt zurück

Die Deutsche Börse vollzieht kurz nach den Feiertagen einen außerplanmäßigen Wechsel im Dax: Der Kunststoffkonzern Covestro muss den deutschen Leitindex am 27. Dezember verlassen. Grund ist die Übernahme durch den staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi, der inzwischen gut 91 Prozent der Anteile kontrolliert.

Neues Dax-Mitglied wird der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC), der damit nach eindreiviertel Jahren in die erste Börsenliga zurückkehrt. Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx begründet den Wechsel mit dem zu geringen Streubesitz von Covestro: Mit weniger als zehn Prozent frei handelbarer Aktien erfüllt das Leverkusener Unternehmen nicht mehr die Voraussetzungen für eine Dax-Mitgliedschaft.

Die Adnoc-Übernahme von Covestro, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen wird, hat ein Gesamtvolumen von bis zu 16 Milliarden Euro einschließlich Schulden.

Es gibt auch Änderungen im M-Dax und S-Dax

Die Indexänderung löst eine Kettenreaktion in den nachgelagerten Indizes aus: Für FMC rückt die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen in den M-Dax auf. Der Immobilienkonzern erfüllt mit einem Streubesitz von zwölf Prozent die Indexkriterien nur knapp. Analysten sehen hier bereits die nächste mögliche Änderung, da ein geplanter Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag den Streubesitz weiter reduzieren könnte.

Parallel zu diesem außerplanmäßigen Wechsel stehen bereits zum 23. Dezember weitere, regulär beschlossene Änderungen in M-Dax und S-Dax an: Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 und das Biotech-Unternehmen Evotec steigen in den M-Dax auf, während der Metallrecycler Befesa und der Automobilzulieferer Stabilus den Index verlassen müssen.