DB X-Trackers holt Vertriebsmann von der Konkurrenz

Simon Klein verstärkt den Bereich Asset & Wealth Management (AWM) der Deutschen Bank. Er übernimmt dort die neu geschaffene Stelle als Vertriebschefs für Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Commodity (ETC) für Europa, den Mittleren Osten, Afrika (EMEA) und Asien. Er wird an Thorsten Michalik berichten. Michalik bleibt weiterhin verantwortlich für db X-trackers und db-X ETCs.Klein kommt vom Konkurrenten Lyxor Asset Management. Dort war er Leiter für ETFs in Europa und die Geschäftsentwicklung weltweit (Global Head of Business Development) für ETFs und Indizes.Damit kehrt Klein zu eben jenem Arbeitgeber zurück, den er vor etwa zwei Jahren verlassen hatte – heute allerdings mit größerem Aufgabenbereich.