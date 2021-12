DB X-Trackers startet Inflations-ETF

Der DB X-Trackers II Euro Inflation Swap 5 Year TRI ETF (WKN: DBX0CK) bildet den von der Deutschen Bank berechneten Euro Inflation Swap 5 Year Total Return Index ab. Und dieser wiederum besteht aus dem Geldmarktzinssatz Eonia (Euro Overnight Index Average) und der offiziellen Inflation in der Eurozone, gemessen am Harmonised European Inflation Index (HICPXT). Maßgeblich sind hier, welche Inflation der Markt für die kommenden fünf Jahre erwartet. Steigen diese an, gewinnt der ETF zusätzlich an Wert. Gehen die Erwartungen zurück, verliert auch der Fonds. Für das Management berechnet DB X-Trackers jährlich 0,2 Prozent.