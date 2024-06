Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Ähnlich schlecht bewerten die Befragten nur noch Mitarbeitende in einer Werbeagentur , für die es in diesem Zeitraum sogar von 18 auf 6 Prozent nach unten ging. Verschlechtert hat sich ebenso das Image von Politikern, deren Sympathiewert von 20 auf 14 Prozent gefallen ist, und Mitarbeitenden einer Telefongesellschaft (von 19 auf 11 Prozent). Die höchsten Verluste verzeichnen aber Unternehmer mit einem Minus von 21 Prozentpunkten auf 41 Prozent. Es folgen Journalisten (aktuell: 32 Prozent) und Bankangestellte (23), die jeweils 15 Prozentpunkte einbüßen.

Versicherungsvertreter belegen den letzten Platz, wenn es um das Image einzelner Jobs hierzulande geht. Das ist eines der Ergebnisse der 18. DBB Bürgerbefragung , die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Beamtenbunds durchgeführt hat. Seit dem Start der Umfrage 2007 wurde jedes Jahr ermittelt, welches Ansehen die jeweils genannten Berufsgruppen in der Bevölkerung genießen . Demnach ging es für die Mitarbeiter im Außendienst der Assekuranz von 11 Prozent 2007 deutlich bergab.

Angeführt wird das aktuelle Berufe-Ranking hingegen wie bereits in den Vorjahren von den Feuerwehrleuten , von denen 94 Prozent ein (sehr) hohes Ansehen haben (siehe Tabelle). Es folgen Krankenpflegekräfte (90 Prozent), Ärzte und Altenpflegekräfte (jeweils 86). Von Polizisten haben 81 Prozent, von Erziehern 78 Prozent und von Müllmännern sowie Richtern jeweils 70 Prozent ein hohes Ansehen. Von Beamten allgemein haben aktuell 35 Prozent ein sehr gutes Bild – zumindest laut der Umfrage ihres Berufsverbands.

Keine Unterscheidung der Vertriebskanäle

Außerdem geht aus den veröffentlichten Umfrageergebnissen nicht hervor, warum das Image der Versicherungsvertreter so schlecht ist. Um sich von Skandalen in der Vergangenheit zu distanzieren, sind die Anforderungen an die Berater seit dem Start der Umfrage vor 18 Jahren immer weiter gestiegen. Zudem gibt es Brancheninitiativen wie des Branchenverbands GDV, um das Ansehen des Berufs zu verbessern und Nachwuchs für Jobs im Versicherungsvertrieb zu gewinnen.