DBV fordert Recht auf Kauf von bis zu zehn Urlaubstagen
Der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) geht mit einer weiteren Forderung in die Tarifverhandlungen für das private Bankgewerbe. Beschäftigte sollen einen jährlichen Anspruch erhalten, bis zu zehn zusätzliche Urlaubstage zu kaufen. Im Gegenzug verzichten sie auf einen Teil ihres Gehalts. Das berichtet das „Handelsblatt“.
DBV-Verhandlungsführer Wolfgang Ermann begründet den Vorstoß mit mehr Wahlfreiheit: Beschäftigte könnten so selbst entscheiden, ob sie in einem Jahr eher mehr Geld oder mehr Zeit brauchen. Nach Angaben der Gewerkschaft soll das Modell Gehaltserhöhungen nicht ersetzen, sondern als freiwillige Option ergänzen. Vergleichbare „Zeit statt Geld“-Regelungen gibt es laut DBV bereits in Teilen des Finanzsektors, etwa bei der Postbank und in der DZ-Bank-Gruppe.
Insgesamt fordert der DBV 9,5 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Hinzu kommen bis zu drei Entlastungstage pro Quartal, die der Verband mit dem zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz begründet. Mehr Gehalt bleibt laut DBV für die meisten Beschäftigten die wichtigste Erwartung an die Tarifrunde. Viele wünschten sich aber zusätzlich die Möglichkeit, bei ausreichendem finanziellem Spielraum mehr freie Zeit zu erwerben.
Die Verhandlungen starten am 8. Oktober. Sie betreffen Beschäftigte privater Banken wie der Deutschen Bank und der Commerzbank.