DCM: Auf dem Sprung nach Indien

Das Emissionshaus DCM Deutsche Capital Management startet ab Juni mit seinem ersten Indien-Immobilienfonds. Nach MPC und RWB ist der Münchener Initiator das zweite deutsche Emissionshaus, das über einen geschlossenen Fonds in Immobilien auf dem Subkontinent investiert.Der Fonds DCM Indien 1 KG beteiligt sich mit rund 50 Millionen US-Dollar am Projektentwicklungsfonds Saffron India Real Estate 1 des indischen Immobilienfonds-Managers Saffron Capital Advisors. Saffron kooperiert mit einem ortsansässigen Unternehmen der Jones-Lang-LaSalle-Gruppe, das in Indien ein Immobilienvermögen von über 4 Millionen Quadratmetern verwaltet. Der Zielfonds mit einem Gesamtvolumen von 350 bis 400 Millionen US-Dollar investiert in Wohn-, Gewerbe- und Hotel-Projekte. Als erster institutioneller Investor ist der britische Versicherungskonzern Standard Life mit 75 Millionen US-Dollar beim Saffron-Fonds eingestiegen.Die Mindestbeteiligung am DCM-Indien-Fonds beträgt 15.000 Dollar plus 5 Prozent Agio. Die von DCM in Aussicht gestellte Zielrendite des gebundenen Kapitals liegt bei 14 Prozent jährlich (Internal Rate of Return, IRR). Als Laufzeit werden 8 Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption um jeweils ein Jahr prognostiziert.