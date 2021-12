DCM verstärkt Vertriebs-Team für institutionelle Kunden

Mortag verantwortet den Vertrieb von DCM-Fonds an institutionelle Kunden. DCM ist auf den Vertrieb von geschlossenen Fonds mit den Anlagegebieten Immobilien, Transport und Energie, spezialisiert.Vor seinem Wechsel nach München arbeitete Mortag bei der Versicherungsgesellschaft Gerling in Köln, für die Unicredit Bank in München, sowie für die UBS in London.