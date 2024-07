Kryptowährungen und darauf basierende Finanzprodukte gewinnen an Bedeutung für Anleger. Deutsche Digital Assets (DDA) bringt nun ein Produkt auf den Markt, das Bitcoin-Investments mit makroökonomischen Faktoren verknüpft. Der DDA Bitcoin Macro ETP wurde an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Der Handel des neuen Exchange Traded Products startete am 3. Juli 2024. Laut Firmenangaben handelt es sich um den weltweit ersten Bitcoin-ETP dieser Art.

Das Produkt bildet den Compass FT DDA Bitcoin Macro Allocation Index ab und passt das Bitcoin-Exposure dynamisch basierend auf makroökonomischen Faktoren an. Ziel ist es, Anlegern Zugang zu Bitcoin mit einem langfristigen Risikomanagement zu ermöglichen.

Der ETP ist vollständig durch Kryptowährungen besichert, die bei Coinbase Custody verwahrt werden. Die Gesamtkostenquote beträgt 2,00 Prozent.

Über Deutsche Digital Assets

Die 2019 gegründete Deutsche Digital Assets bietet eine Reihe von ETPs an, die es Anlegern ermöglichen, in verschiedene Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu investieren.

Zu den angebotenen Produkten gehören unter anderem:

DDA Physical Ethereum ETP mit einer Fondsgröße von 2 Millionen Euro

DDA Physical Bitcoin ETP mit einer Fondsgröße von 10 Millionen Euro

DDA Crypto Select 10 ETP mit einer Fondsgröße von 15 Millionen Euro, das Exposure zu den Top 10 Krypto-Assets bietet

Krypto-Interesse wächst bei Anlegern

Nach der Konsolidierungsphase in den Jahren 2022 und 2023 hat sich Bitcoin als führende Kryptowährung behauptet und findet zunehmend Akzeptanz im traditionellen Finanzsektor. Institutionelle Investoren zeigen verstärktes Interesse an Krypto-Assets.

Welche Rolle Bitcoin und Co. in einem diversifizierten Portfolio spielen können und welchen Einfluss Kryptos auf Rendite und Risiko haben, haben wir nachgemessen - mit erstaunlichen Ergebnissen. Lesen Sie hier unsere vergangene Titelgeschichte zum Thema.