Verband stellt sich neu auf DDV holt Christian Vollmuth in die Geschäftsführung

Christian Vollmuth, 49, wird zweiter geschäftsführender Vorstand des Deutschen Derivate Verbands (DDV). Der Jurist werde die Branchenvertretung künftig gemeinsam mit Henning Bergmann führen, teilte der Verband mit. Vollmuth war von 2011 bis 2017 bereits DDV-Geschäftsführer. Anschließend arbeitete er als Risikovorstand bei Solactive, einem Anbieter von Finanzindizes.

„Die Branche steht vor großen Herausforderungen mit Folgen für die Geschäftspolitik unserer Mitglieder“, so Christine Romar, für Citigroup Global Markets Europe Mitglied im DDV-Vorstand. Deshalb hätten die Mitglieder beschlossen, den Verband entsprechend auszurichten und personell zu verstärken. „Christian Vollmuth ist dafür mit seiner Erfahrung und der Expertise unter anderem in den Bereichen Produktstrategie und Produktkommunikation sowie Sustainable Finance die optimale Besetzung“, so Romar weiter.

Vollmuth werde von Frankfurt aus im engen Austausch mit den Mitgliedern stehen. Er wolle neue Impulse für die Branche und die vielfältigen Anlagemöglichkeiten mit strukturierten Wertpapieren setzen, heißt es. Henning Bergmann werde seine Aufgaben weiterhin von Berlin aus wahrnehmen. „Gemeinsam werden wir dazu beitragen die großen Herausforderungen für unsere Branche zu bewältigen und die Mitglieder zu stärken“, so Bergmann.