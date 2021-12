Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat in den vergangenen Jahren eine neue Dimension erreicht. Längst geht es in der Auseinandersetzung nicht mehr nur um die Regeln für einen fairen Warenaustausch, sondern darum, wer im 21. Jahrhundert die Führungsrolle in der Welt übernimmt. Der zunehmend schärfer geführte Schlagabtausch zwischen Washington und Peking ist dabei nur das Symptom einer wesentlich tieferliegenden strategischen Rivalität.

Die USA sind seit fast 100 Jahren die weltweit dominante Großmacht und haben, speziell nach dem zweiten Weltkrieg, große Teile der Weltwirtschaft und der globalen Ordnung nach ihren Vorstellungen geprägt. Zwar existiert diese Vormachtstellung auch heute noch, doch sie beginnt bereits deutlich zu erodieren.

Dies ist nicht zuletzt Folge einer zunehmend egoistischen und isolationistischen Politik der Trump-Regierung, die globale Koordinationssysteme aktiv torpediert und bestehende Ordnungsprinzipien nachdrücklich in Frage stellt.

Umgekehrt hat sich China durch das dynamische Wachstum seiner Wirtschaft in den letzten 30 Jahren unmissverständlich in der Rolle des Nachrückers positioniert, also des zwangsläufigen Herausforderers und strategischen Rivalen der bisherigen Führungsmacht. Die daraus resultierende Spannung ist vielfach noch unterschwellig, hat jedoch auf vielen Feldern bereits zu erbitterten Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geführt.