Merger-Experte Kai Lucks
Was die Industrie 4.0 der Unternehmensführung abverlangt
Die digital-informatorischen Transformationen, die heute unter dem Schlagwort Industrie 4.0 subsummiert werden, beinhalten die dringendsten Aufgaben, denen sich die Industrie heute widmen muss, um ihre zukünftigen Positionen im internationalen Wettbewerb abzusichern. Die Probleme, mit denen heutige Unternehmerinnen und Unternehmer konfrontiert sind, gehen jedoch weit über den digitalen Umbau hinaus: Es häufen sich Katastrophen, Spannungen, Kriege und Mega-Unfälle jeder Art. Ebenso wie Sozial- und Wirtschaftskrisen , die sich zum Teil wellenförmig um den Globus bewegen.