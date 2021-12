Redaktion 03.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Deal of the Decade Awards Barbara Knoflach ist die einflussreichste Immo-Frau des Jahrzehnts

In London wurden die „Deal of the Decade Awards" des Fachmagazins PropertyEU verliehen. Großer Gewinner bei der Preisverleihung für die Dekade von 2006 bis 2016 war Patrizia Immobilien. Axa und Unibail-Rodamco sind ebenfalls unter den Ausgezeichneten. Barbara Knoflach wurde mit dem Preis „Most Influential Woman of the Decade“ ausgezeichnet.