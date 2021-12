DeAWM, Blackrock, Deka Das sind die beliebtesten Fondsgesellschaften

Die Fondsbranche hat im August netto 10,8 Milliarden Euro eingesammelt. Dazu steuerten Spezialfonds 6,2 Milliarden Euro bei. Publikumsfonds verzeichneten insgesamt 4 Milliarden Euro neue Gelder. In freie Mandate flossen 0,6 Milliarden Euro. Das geht aus der Statistik des Fondsverbands BVI hervor.

Für das laufende Jahr summierten sich die Zuflüsse in Publikums- und Spezialfonds damit auf 135 Milliarden Euro. Das ist ein neuer Spitzenwert im Vergleich zum Rekordjahr 2000. Damals sammelten Fonds per Saldo 122,8 Milliarden Euro ein. Investoren strafen Allianz Global Investors und Pimco ab