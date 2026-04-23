Um 7.30 Uhr ist Paul Marx meistens schon im Büro – er ist es nicht so früh, weil es jemand von ihm verlangt, sondern weil er den Überblick haben will. „Wenn ein Mitarbeiter beim Kunden einen Vorgang erfasst – etwa einen Antrag oder eine Vertragsänderung –, ist das zeitnah im System sichtbar. Ich sehe morgens, was am Vortag angestoßen wurde“, sagt er. Marx ist Leiter der Debeka-Geschäftsstelle Tempelhof. Er steht für ein Vertriebsmodell, das manche schon abgeschrieben haben: den angestellten Ausschließlichkeitsvertreter.

Hohe Verantwortung, riesiges Revier

Marx hat das Vertriebsmodell nicht abgeschrieben – er lebt es. Mit 31 Jahren ist er verantwortlich für über 30 Außendienstmitarbeiter, fünf Innendienstkräfte, rund 30.000 sogenannte Versicherungsstämme – im Debeka-Jargon die Gesamtheit der betreuten Verträge und Mitglieder, was in Tempelhof rund 50.000 Kunden entspricht. Hinzu kommt ein geografisches Betreuungsgebiet im Südwesten Berlins, das ungefähr einem Sechstel der gesamten Stadtfläche entspricht.

Die Arbeit in der Debeka-Geschäftsstelle dreht sich, ob man das sehen will oder nicht, immer um Zahlen - um Monatsbeiträge, Stornoquoten, Wettbewerbsprämien oder Mindestumsätze. Rund 100.000 Euro neu generierter Monatsbeitrag allein in der Krankenversicherung. Ein ähnlicher Wert ist es im Bereich Leben – solche Kennzahlen verdeutlichen Größe und Bedeutung der Geschäftsstelle Tempelhof und belegen, dass das Vertriebsmodell funktioniert.

Start in den Arbeitstag: Marx im Gespräch mit

Büroleiterin Cathleen Klewe, @ Debeka

Marx selbst ist heute nur noch selten als eigener Berater im Einsatz. Er begleitet Mitarbeiter, schärft Gesprächsführung und Beratungsstruktur und sorgt dafür, dass Prozesse, Training und Innendienst ineinandergreifen. In der Beratung ist er vor allem dann, wenn es um besonders komplexe Fälle oder exponierte Persönlichkeiten geht – oder wenn ein Mitarbeiter gezielt Unterstützung sucht.

Doch ist klar, dass sein eigener Erfolgsweg als Vertriebler und seine Umsätze ihn erst in die Führungsposition gebracht haben. Er hat sich bei der Debeka hochgearbeitet. „Ich habe noch keinen anderen Arbeitgeber gehabt in meinem Leben“, erzählt er.

Von Koblenz über Ravensburg nach Berlin

Seinen Werdegang stellt Marx als eine logische Abfolge von Entscheidungen dar: Eine Ausbildung beim mit Abstand größten Arbeitgeber in seiner Heimat Koblenz ist quasi unvermeidlich. 2019 wechselt er in die Geschäftsstelle nach Ravensburg, arbeitet dort ein halbes Jahr klassisch in der Beratung, und kommt Stück für Stück mit Personalverantwortung in Berührung – erst einen Azubi ausbilden, dann einen Quereinsteiger begleiten. 2020 übernimmt er ein Büro in Wangen im Allgäu, baut ein Team auf und verbringt dort über vier Jahre. Seine Frau zieht mit um, arbeitet in einer Klinik.

Dann stellt sich die Frage, ob noch einmal etwas anderes möglich ist. Die Debeka hat ein internes System zur Nachwuchsförderung, das Marx selbst durchlaufen hat. Wer im Talent-Pool ist, hat eine Aussicht auf eine Karriereentwicklung im Unternehmen – aber keine Garantie. Die Zahl der Kandidaten liegt laut Marx im niedrigen zweistelligen Bereich.

Der Weg führt über ein mehrtägiges Assessment-Center in der Hauptverwaltung in Koblenz, mit namhaften Unternehmensvertretern und verschiedenen Übungsformaten. Wer besteht, kommt ins Gespräch. Über mögliche Stellen, über Standorte, über Zeitrahmen. Marx setzt sich durch, ihn zieht es nach Berlin. Zum 1. September 2024 übernimmt er, 30 Jahre alt, die Geschäftsstelle Tempelhof.

Sechs Geschäftsstellen betreuen Berlin insgesamt, vier sitzen mit der Landesgeschäftsstelle in einem großen neuen Bürokomplex im Ortsteil Schöneberg. Kein Ort für Publikumsverkehr, aber einer für die durchorganisierte Betreuung eines riesigen Zuständigkeitsgebiets.

Führen, wenn man der Jüngste im Raum ist

Die fünf Organisationsleiter, die Marx führt und die die mittlere Führungsebene der Geschäftsstelle bilden, sind alle älter als er und schon länger bei der Debeka. Der 31-Jährige erzählt, dass manche ihn anfangs hinter vorgehaltener Hand wohl als Jungspund und Überflieger betrachtet haben. Seine Einstellung: „Ich möchte keinen Respekt, weil ich irgendeine Stellung habe. Ich möchte Respekt und Akzeptanz, weil die Leute merken, dass ich einen Mehrwert biete.“ Das habe er von der allerersten Besprechung an kommuniziert, bei der er sich dem gesamten Team präsentiert hat. Und dann habe er versucht, es zu zeigen.

“ Ich möchte keinen Respekt, weil ich irgendeine Stellung habe. Ich möchte Respekt und Akzeptanz, weil die Leute merken, dass ich einen Mehrwert biete. Paul Marx

Führungsanlässe entstehen dabei auf mehreren Wegen. Der engste Kontakt zum Mitarbeiter liegt beim jeweiligen Organisationsleiter, der diesen und Marx miteinander verbindet. Aber Marx ist auch direkt mit den Mitarbeitern in Austausch. In Jahreszielgesprächen wird gemeinsam festgelegt, welche Schwerpunkte er in der Entwicklung seiner Beratungskompetenz setzen will oder welche Ziele er sich für Bestand und Neukunden setzt. Und dann gibt es einen fortwährenden Kontakt: Wie läuft es? Was braucht der Mitarbeiter?

Dazu kommen einmal im Monat die Führungskräftebesprechung mit allen Organisationsleitern, einmal im Monat die Gesamtaußendienstbesprechung mit allen Mitarbeitern, und unregelmäßig Schulungen sowie Tagungen auf Landesgeschäftsstellenebene.

Kundentermine mit Mitarbeitern – aber als Kollegen

Dennoch gibt es keinen Tag, der nur aus Management besteht. An zwei bis drei Tagen pro Woche ist Marx mit Mitarbeitern unterwegs beim Kunden und führt zwei bis drei Beratungsgespräche. „Man kann natürlich keinem Menschen zeigen, wie man Vertrieb gut machen soll, wenn man nicht selber mal gut Vertrieb gemacht hat“, sagt Marx.

Wenn er mit einem Mitarbeiter unterwegs ist, der schon langjährig bei der Debeka beschäftigt ist, dann immer im Verständnis eines Kollegen – kein Protokoll, kein Zuschauen mit verschränkten Armen. Stattdessen gilt eine klare Aufgabenteilung, die vorab besprochen wird: Wer erklärt was, wer spricht wen an? Und nach dem Termin: Feedback auf der Straße. Immer gesprächsbezogen, wie der Geschäftsstellenleiter erklärt. „Dieselbe Aussage kann in Gespräch A super gut sein und in Gespräch B völlig fehl am Platz sein.“

Marx beschreibt einen Beobachtungsunterschied, den er zwischen Generationen ausgemacht hat. Die ältere Generation stammt aus einer Arbeitskultur in der Anweisungen nicht grundsätzlich hinterfragt wurden. In der ein Chef seine Entscheidungen nicht erklären musste. „Ich merke, dass der eine oder andere das noch ein bisschen im Kopf hat. Mein Anspruch ist es aber, die Hintergründe meiner Entscheidungen immer zu erklären.“

Bestandspflege statt Kaltakquise

Wichtig ist ihm auch, mit dem aus seiner Sicht überkommenen Bild seines Berufsstands und des Vertriebsmodells aufzuräumen. „Dass wir unangekündigt an der Tür klingeln – das passiert sehr selten“, sagt er. Stattdessen gebe es fast immer einen klaren Anlass: ein Mitglied, das seit 15 Jahren keinen Kontakt hatte, veraltete Vertragsdaten, keine aktuelle Nummer mehr im System – Bestandspflege, wie Marx es nennt. Dabei gilt:

Kontakt und Termin kommen nur zustande, wenn der Kunde das möchte – vorzugsweise finden die Gespräche in dessen vier Wänden statt.

Dass es nach seiner Darstellung im Debeka-Außendienst keine klassische Kaltakquise gibt, hat seinen Grund auch in der Struktur des Geschäftsmodells: Jeder Mitarbeiter bekommt von Anfang an einen festen Kundenbestand anvertraut. Auf dieser Grundlage soll das Neugeschäft gemacht werden. Marx setzt darauf, den Kunden zu vermitteln, dass sie mit einem Ansprechpartner, der das Gesamtbild kennt und im Leistungsfall auch persönlich da ist, besser aufgestellt sind, als mit Verträgen bei vielen Anbietern. Es gehe um eine ganzheitliche, strukturierte Bestandsaufnahme der gesamten Lebenssituation des Kunden.

Das Unternehmen macht nach eigener Darstellung kaum klassische Werbung. Kein großes Marketingbudget, keine Kampagnen in Hochglanzmagazinen. Kein Mitarbeiter im Außendienst, der mit PR-Materialien um sich wirft. Das einzige verlässliche Marketinginstrument des Modells ist die Empfehlung, wie Marx erklärt. Wer eine gute Erfahrung im Schadenfall gemacht hat, erzählt es weiter, so die simple Rechnung.

Wie Motivation im AO-Vertrieb funktioniert

Geld allein reicht nicht als Motivationssystem, das weiß jeder, der je eine Vertriebsmannschaft geführt hat. Der Ausschließlichkeitsvertrieb wird daher durch ein System getragen, das mehrere Ebenen überlagert: Provisionen, Wettbewerbsprämien und eine interne Rangliste. Das ist bei der Debeka nicht anders als bei anderen Branchengrößen.

Marx rechnet vor: Ein Berater mit 60.000 Euro Jahresvergütung – davon ungefähr die Hälfte Provision, die direkt aus dem generierten Umsatz kommt. Der Rest setzt sich aus Urlaubsausgleich, Krankheitsausgleich, Weihnachtsgeld und Wettbewerbsprämien zusammen – die fixen Bestandteile sichern die Grundlage, die variablen setzen den Anreiz. Dabei hat jeder Mitarbeiter einen vereinbarten Mindestumsatz zu erfüllen. Entscheidend sei, dass Abschlussdruck nicht die Beratung bestimmt.

Marx in seinem Büro, @ Debeka

Die Wettbewerbe, die das Unternehmen auslobt, sind dabei bewusst nicht auf eine einzige Sparte ausgerichtet. Das unterscheidet das Debeka-Modell von einem Verkaufsansatz, der Berater dazu verleitet, das Produkt zu empfehlen, das gerade prämiert wird, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf des Kunden. „Die Wettbewerbe sind ganz bewusst so gestaltet, dass sie nicht dazu verleiten, nur eine Sparte zu verkaufen. Es geht ums Gesamtergebnis“, sagt Marx. Außerdem schaue die Bafin im Versicherungsvertrieb genau hin: Beratungsprotokolle, Bedarfsanalysen, Dokumentationspflichten – wer falsch berät, hat mehr als nur das schlechte Gewissen zu fürchten.

Die zehn besten Geschäftsstellen Deutschlands werden jedes Jahr im Rahmen einer Gesamtauswertung ausgezeichnet. „Dafür gibt es keinen Bonus, das ist nur für Ruhm und Ehre“, sagt der 31-Jährige. Aber Marx kennt die Wirkung. Wer in einer Vertriebsmannschaft arbeitet, will wissen, wie er im Vergleich abschneidet.

Dennoch passt das Klischee des Versicherungsvertreters, der auf Status und Prestige aus ist, nach Einschätzung von Marx nicht zur Debeka-Kultur. Der Versicherer hat traditionell viele Beamte in den Stämmen und in der Betreuung. Die Debeka-Welt sei deshalb bodenständiger. Deshalb passten teure und protzige Incentivereisen, die einst das Bild der Branche prägten, nicht zum Unternehmen.

Angestellt, aber nicht weniger engagiert

Die Frage, die jeden Beobachter früher oder später beschäftigt, wenn er sich mit dem Ausschließlichkeitsvertrieb befasst, ist die des Vergleichs mit dem Maklervertrieb. Dieser Vertriebsweg hält sich personell seit Jahren konstant, während der AO-Vertrieb – auch wenn nach wie vor größter Zweig – radikal auf mittlerweile unter 100.000 Angehörige geschrumpft ist, wie aus dem Vermittlerregister der Industrie- und Handelskammern hervorgeht. Vor rund 15 Jahren waren hier noch 150.000 Personen tätig.

Bei der Debeka ist der angestellte Vertrieb der Standard, kein Modell mit selbstständigen Handelsvertretern. Die einfachen Vorteile des Modells aus Sicht von Marx sind die vorhandene EDV-Infrastruktur, die Klärung von Rechtsfragen, das Weiterbildungsangebot und das Fehlen der persönlichen Haftung. Die vollständige Sachbearbeitung im Innendienst, die alle administrativen Aufgaben übernimmt, würde bei einem selbstständigen Makler entweder Zeit kosten oder zusätzliche Mitarbeiter erfordern. Der einzelne Berater bei der Debeka müsse sich zudem nicht als Marke positionieren, dafür sorgt das Unternehmen.

Maklertum keine Alternative

Im Gegensatz zu vielen Vertrieblern in seinem Alter denkt Marx nicht über einen Wechsel in die Maklerschaft nach. Er beschreibt eine sehr persönliche Motivation: „Was mich bei einem sehr guten Freund, der selbstständig ist, stört: Dass das eigene private Leben mit dem Unternehmenserfolg einhergeht. Wirklich existenzielle Ängste, die mit dem Unternehmenserfolg zusammenhängen. Die habe ich nicht.“

Und trotzdem – und das ist der entscheidende Punkt – ist Marx' Identifikation mit seinem Arbeitgeber ganz offensichtlich nicht geringer. „Ich identifiziere mich mit dem Unternehmen, als wäre ich selbstständig. Die Entwicklung dieser Geschäftsstelle, dieses Verantwortungsbewusstsein ist für mich dasselbe wie für einen Selbstständigen und sein Unternehmen“, sagt er. Das liege auch daran, dass er aus seiner Wahrnehmung immer noch viel Entscheidungsfreiheit hat.

Der nächste Schritt ist für den Berliner Geschäftsstellenleiter nicht festgelegt. Und es ist ihm gerade auch nicht wichtig. „Meine Einstellung zur Arbeit ist aktuell, diese Geschäftsstelle in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln." Das bedeutet vor allem: Personal aufbauen. Die Geschäftsstelle hat theoretisch Bedarf für 15 bis 20 weitere Mitarbeiter. Der Zulauf an Interessenten ist gut, das Unternehmen weiß das und unterstützt laut Marx den Aufbau.

Auf die Frage, was ihn antreibt, wenn nicht der Wunsch nach Unabhängigkeit, antwortet Marx mit einer Geschichte. Er erzählt von Kunden, die er vor neun Jahren beraten hat und die ihm heute noch schreiben, weil er da war, als es darauf ankam und sich um alles gekümmert hat. Das klingt in einer Welt von Vergleichsportalen, Direktversicherern und digitalen Abschlussplattformen nach einem antiquierten Versprechen. Aber es ist vielleicht das einzige Versprechen, das die große Masse der Kunden tatsächlich braucht. Nicht die perfekt strukturierte Produktauswahl aus 200 Tarifen. Sondern jemanden, der noch ran geht.