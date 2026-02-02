Gegen die Debeka Lebensversicherung läuft eine Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale. Es geht um Stornogebühren, die bei vorzeitiger Kündigung einbehalten wurden.

Mit Beitragseinnahmen in Höhe von rund 3,7 Milliarden Euro liegt der Lebensversicherer der Debeka im jahr 2024 im deutschen Markt auf Platz 4.

Die Verbraucherzentrale erhöht den Druck auf die Debeka. Das Bundesamt für Justiz hat eine Verbandsklage des Bundesverbands der Verbraucherschützer gegen den Debeka Lebensversicherungsverein im Verbandsklageregister auf seiner Internetseite öffentlich bekannt gemacht.

Sammelklage: Betroffene können sich eintragen

Mit der Musterfestellungsklage sollen die Ansprüche von Versicherten gebündelt und gerichtlich festgestellt werden. Es geht um die Nutzung einer Klausel in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum Stornoabzug bei der Kündigung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen. Die Verbraucherzentrale geht von zehntausenden Betroffenen aus und macht das an Geschäftsberichten fest. Für Kunden gehe es dabei häufig um vierstellige Beträge.

Betroffene können sich in das Klageregister des Bundesamts für Justiz eintragen. Dazu zählen Versicherte, die nach 2007 eine Lebens- oder Rentenversicherung bei der Debeka abgeschlossen haben, ihren Vertrag vorzeitig gekündigt und denen eine Stornogebühr von teils denen eine Stornogebühr von 5, 10 oder 15 Prozent des Deckungskapitals berechnet wurde. Eine Anmeldung ist bis zum Ablauf von drei Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung möglich.

Vorgeschichte: OLG gab Verbraucherschützern weitgehend recht

Neu ist das Thema freilich nicht: Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hatte mit Urteil vom Dezember 2024 (Az.: 2 UKl 1/23) die Klausel in den Versicherungsbedingungen der Debeka für unzulässig erklärt, die neben den gängigen Stornokosten einen Stornoabzug von bis zu 15 Prozent bei Kündigung ermöglichte, abhängig von der Kapitalmarktsituation. Das Gericht stufte die Klausel als intransparent und für Verbraucher unangemessen benachteiligend ein, insbesondere bei privaten Renten- und Kapitallebensversicherungen.

Zentrale Punkte in der Argumentation waren die fehlende Bezifferbarkeit des Abzugs bei Vertragsschluss, die intransparente Verknüpfung des Abzugs mit der Kapitalmarktsituation sowie die als unangemessen hoch eingeschätzte Abzugshöhe, die bis zu 15 Prozent des Rückkaufswerts betragen konnte. Damals hatte die Verbraucherzentrale Hamburg geklagt.

Urteil nicht rechtskräftig

Doch rechtskräftig ist das Urteil bis heute nicht. Der Koblenzer Versicherer legte Revision beim Bundesgerichtshof ein. Die mündliche Verhandlung ist für den 18. März angesetzt. Laut des Verbrauchervereins verjähren jedoch zwischenzeitlich die Ansprüche vieler Debeka-Kunden, die daher handeln sollten. Eine Sammelklage hemmt diese Verjährung. Wer sich anschließt, könne sich die Erstattung der seit dem Jahr 2022 fällig gewordenen Stornoabzüge sichern. Zusätzlich will die Verbraucherzentrale gerichtlich feststellen lassen, dass selbst frühere Abzüge nicht verjährt sind.

„Es ist unzumutbar, Verbraucherinnen und Verbraucher bei einer Kündigung ihrer Lebensversicherung zusätzlich mit einer intransparenten Stornogebühr zu belasten. Die Verbraucherzentrale setzt sich dafür ein, dass Betroffene ihr Geld zurückbekommen“, so Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands.

Debeka: Schutz des Versichertenkollektivs vor Spekulationen Einzelner

Die Debeka dürfte diese ganz anders sehen. Bereits nach dem damaligen Urteil hatte der Versicherer die Entscheidung kritisiert. Der kapitalmarktabhängige Stornoabzug diene grundlegend dem Schutz des Versichertenkollektivs vor Spekulationen Einzelner im Hinblick auf Veränderungen am Kapitalmarkt, wie eine Sprecherin damals erklärte. Auch der Vorwurf der mangelhaften Transparenz sei unbegründet. Kunden würden bei Vertragsabschluss alle Unterlagen erhalten, in denen der Stornoabzug dargestellt werde.

Das sagt der Experte

Stephan von Heymann, @ privat

Für Blogger und Branchenkenner Stephan von Heymann ist schwer nachvollziehbar, dass Versicherer trotz offenkundig fehlender Verbraucherfreundlichkeit weiter den Rechtsweg ausschöpfen. „Berufungen scheinen hier weniger der Rechtsklarheit zu dienen als vielmehr dem Zeitgewinn – auf Kosten der Versicherten und der ohnehin stark beanspruchten Justiz. Ein mögliches BGH-Grundsatzurteil zu Ungunsten der Debeka, flankiert von entsprechender Negativpresse, dürfte zudem kaum im Interesse der Branche liegen.“

Von Heymann sieht einen Widerspruch zur öffentlichen Selbstdarstellung des Unternehmens als Gegenentwurf zu Aktiengesellschaften mit Renditefokus. Das Bild vom Versicherungsverein, bei dem die Interessen der Mitglieder im Vordergrund stehen und die Verwaltungskosten niedrig sind, gehört aus seiner Sicht zur Marken-DNA der Koblenzer. „Möglicherweise erklärt gerade dieses sorgfältig gepflegte Image den langen Atem im Rechtsstreit. Wer sich als besonders fair und verbraucherfreundlich versteht, kann sich ein höchstrichterliches Scheitern kaum leisten.“