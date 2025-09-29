Paul Stein, Vorstand für Personalentwicklung, erzählt, wie die Debeka junge Menschen für sich gewinnt, mit Hochschulen kooperiert und Mitarbeiter über Programme weiterbildet.

Trafen sich zum Gespräch in der Debeka-Hauptverwaltung in Koblenz: Vorstand Paul Stein und DAS INVESTMENT-Redakteur Bastian Hebbeln.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

DAS INVESTMENT: Herr Stein, Sie sind 38 Jahre bei der Debeka, haben unzählige Stationen durchlaufen. Steht Ihre persönliche Entwicklung auch für die Bedeutung des Themas Personalentwicklung im Unternehmen?

Paul Stein: Ja, das kann man so sagen. Ich gehöre zur Babyboomer-Generation und suchte nach dem Grundwehrdienst einen Ausbildungsplatz, da mir die finanziellen Mittel für ein Hochschulstudium fehlten. Über die Empfehlung einer Freundin kam ich zur Debeka und absolvierte die Ausbildung zum Versicherungskaufmann in Saarbrücken. Das Empfehlen von Mitarbeitern durch Mitarbeiter spielt auch heute noch bei Einstellungen eine Rolle in unserem Haus.

Die Debeka bot bereits Ende der 1980er-Jahre eine Übernahmegarantie – damals noch ungewöhnlich. Das erste Anstellungsverhältnis lief unter der Bezeichnung Jungangestellter mit einem anderen Vergütungssystem: mehr Festbezüge und weniger variable Anteile, um jungen Menschen den Einstieg in die Versicherungsvertriebswelt zu erleichtern.

Relativ schnell wurde ich für ein konzernweites Personalentwicklungsprogramm vorgeschlagen – ein traineeähnliches Format, bei dem jede Region einen Kandidaten pro Jahrgang bestimmen konnte. Nach dem Auswahlverfahren in Koblenz wurde ich aufgenommen und arbeitete anderthalb Jahre in der Vertriebsabteilung als persönlicher Assistent des Vertriebschefs.

Ursprünglich interessierte ich mich für den Grenzgängermarkt im Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Frankreich, doch die regulatorischen Vorgaben erschwerten dies. Stattdessen bot man mir eine Führungsposition in Erfurt an, da in den neuen Bundesländern hoher Bedarf an Führungskräften bestand.

In Erfurt bekam ich sehr jung eine Geschäftsstelle und wurde ins kalte Wasser geworfen. Diese Erfahrung prägte mich nachhaltig. Nach dreieinhalb Jahren erreichte ich die nötigen Ziele und kam in den Club der 15 besten Geschäftsstellen bundesweit.

Danach übernahm ich zwölf Jahre lang die Leitung der Landesgeschäftsstelle Sachsen in Dresden mit über 500 Mitarbeitern. Der Vorstandsvorsitzende holte mich schließlich nach Koblenz zurück, um den Vertrieb bundesweit zu übernehmen, mit der Perspektive in den Vorstand aufzurücken. Aus der Position des Hauptabteilungsleiters wurde ich dann in den Vorstand berufen.

Wie würden Sie Ihren heutigen Führungsstil beschreiben und wie hat er sich entwickelt?

Stein: Führungsstile verändern sich durch persönliche Entwicklung oder veränderte Rahmenbedingungen. Heute steht Transformation im Vordergrund. Mir ist wichtig, dass Menschen eine intrinsische Motivation entwickeln. Ich arbeite mit Visionen und definiere innerhalb eines Wertegerüsts Zielbilder, aus denen hervorgeht, wie sich alle einbringen können.

Mein Ansatz ist sicherlich ein transformationaler. Früher waren Vertriebe ausnahmslos pyramidisch und hierarchisch aufgebaut, was einen stringenteren Führungsstil zur Folge hatte. Langfristig bin ich jedoch ein Überzeugungstäter: Wenn Verhaltensstrukturen oder Ergebnisse nicht meinen Vorstellungen entsprechen, gehe ich davon aus, dass noch nicht alle verstanden haben, was wir wollen und erkläre nochmals unsere Beweggründe.

Inwieweit ist die Entwicklung von Mitarbeitern Teil der DNA des Unternehmens?

Stein: Man kann mit erwachsenen Menschen so zusammenarbeiten, dass man sie prägt und ihnen neue Wege aufzeigt. Voraussetzung sind bessere Argumente und notwendige Hilfestellungen wie Coaching.

Die Unternehmensphilosophie und -kultur, auf die wir großen Wert legen, wird vorgelebt und überträgt sich auf neue Mitarbeiter. Wir vermitteln ihnen, dass wir ein Versicherungsverein (ohne Aktionäre) sind. Wir leben den genossenschaftlichen Gedanken. Daraus leiten wir den sparsamen Umgang mit Ressourcen ab. Wir hatten nicht immer die tollsten Prospekte oder modernste Vertriebsunterstützung, aber wir stellten die Menschen ins Zentrum, die diesen Beruf ausüben.

Die Debeka gilt als größter Ausbilder der Branche. Welchen Stellenwert hat das Thema Ausbildung?

Stein: Es geht nicht um den Anspruch, größter Ausbilder zu sein, sondern darum, mit qualifizierten Menschen den Markt zu bewegen. Wir brauchen sehr gut ausgebildete Menschen für nachhaltigen Erfolg. Wer diesen Anspruch ernst meint, muss in Ausbildung investieren.

Derzeit haben wir etwa 1.400 Auszubildende und Dualstudierende. Jährlich stellen wir rund 500 junge Menschen bundesweit unter verschiedenen Berufsbildern ein, hauptsächlich als Kaufmann beziehungsweise Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen. Das Ziel ist die Übernahme ins Angestelltenverhältnis im Vertrieb.

Dadurch sind wir weniger auf Abwerbungen oder Quereinsteiger aus anderen Bereichen angewiesen, auch wenn wir diese durchaus haben. Unser Qualitätsstrang der Eigenausbildung dominiert jedoch in der Vertriebsorganisation.

Mit fast 1.400 Azubis und dual Studierenden ist die Debeka größter Ausbilder der Branche. Die Gruppe macht über 8 Prozent der Mitarbeiter aus, Quelle: Debeka

Woher kommt dieser enorme Personalbedarf konkret?

Stein: Wir fahren ein personalintensives Geschäftsmodell mit unseren Geschäftsstellen. Versicherungen sind erklärungsbedürftig . Unsere Organisationsstruktur aber macht deutlich, dass wir es ernst meinen mit hoher Regionalität und Präsenz vor Ort.

Wir sind dabei überzeugt, dass wir in einer hybriden Vertriebswelt unterwegs sind. Der Abschluss qualifizierter Versicherungs- und Anlageprodukte wird immer mit Menschen zu tun haben. Wir sind große Verfechter persönlicher, qualifizierter Beratung. Parallel entwickeln wir Online-Strategien für den Abschluss von Tarifen, den wir technisch stark entwickelt haben. Er spielt noch aber eine untergeordnete Rolle.

Koblenz ist eine nur kleine Großstadt. Ist der Fachkräftemangel hier nicht eine Herausforderung?

Stein: Wir sind in einer attraktiven Region tätig und die einzige Versicherungszentrale in Rheinland-Pfalz. Wir sind das größte Unternehmen der Stadt, einer der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz und haben als solcher eine hohe Reputation. Wir widmen uns dem Thema Aus- und Weiterbildung mit unserer eigenen Akademie.

In Koblenz haben wir zudem nicht die Wohnungsnot und die Preise von Hamburg, München, Berlin oder Frankfurt. Wir haben Hochschulen in Kaiserslautern und Trier. In Koblenz selbst gibt es die Universität, die Hochschule und die WHU - Otto Beisheim School of Management im nahe liegenden Vallendar. Wir haben gerade einen neuen Vorstandskollegen eingeführt in unserer Bausparkasse, der an der WHU studiert hat und hier aus Koblenz stammt.

Wie funktioniert die Kooperation mit Hochschulen?

Stein: Wir haben ein gutes Einvernehmen mit allen umliegenden Hochschulen, deren Absolventen für uns interessant sind. Wir bieten eigene duale Studiengänge an und kooperieren mit der ADG Business School in Montabaur. In Kaiserslautern arbeiten wir mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Am Standort Koblenz kooperieren wir unter anderem mit der Universität in Informatik und Mathematik, am Campus Remagen im Gesundheitsmanagement. Teilweise stellen wir auch Dozenten für einzelne Fachbereiche. Besonders sind wir am Bereich „KI“ interessiert.

Wir führen gemeinsame Projekte durch, waren früh mit bundesweiten Hackathons engagiert und haben das Debeka Innovation Center (DICE) konzipiert – heute weiterentwickelt zum Data Intelligence Center. Wir bringen uns inhaltlich sehr stark ein, um als Arbeitgeber nachhaltig von Fachkräften zu profitieren. Da wir nicht mit vielen Banken oder Versicherern am Standort konkurrieren, ist es für Menschen, die hier gerne leben, naheliegend, zur Debeka zu kommen.

Wie werden die Menschen nach Ausbildung oder Studium gefördert und begleitet?

Stein: Wir bekennen uns dazu, Mitarbeiter ständig aus- und weiterzubilden. Dies tun wir auch digital. 2024 stellten wir 866 digitale Kurse zur Verfügung, die 217.000-mal absolviert wurden. 2025 sind es bereits 733 Kurse.

Über die Grundqualifikation im Vertrieb von 15 Stunden über die Bildungsinitiative „Gut Beraten“ gehen wir bei der Debeka sogar hinaus auf 30 Stunden. Unser jährlicher Bildungsbericht weist alle Veranstaltungen und Qualifizierungen nach. Zum Beispiel fanden im letzten Jahr 199 Veranstaltungen statt – auch zu freiwilligen Themen wie „Mensch und Technik“ oder „Resilienz im Beruf“. Zudem bieten wir auf freiwilliger Basis auch Wissensvermittlung über unsere Kommunikationsmedien an, sogenannte „Brain Snacks“ mit internen und externen Referenten.

Wir sind sowohl in stringenten Ausbildungsplänen und klassischen Seminaren unterwegs als auch mit breit gefächerten, digital unterstützten Weiterbildungsangeboten. Für Mathematiker unterstützen wir die Aktuar-Prüfung bei der Deutschen Aktuarvereinigung.

Müssen Sie noch viel in Employer Branding investieren?

Stein: Wir haben uns im Themengebiet von Social Media stark entwickelt und haben ein hochqualifiziertes Kommunikationsteam. Junge Menschen sprechen wir über Tik Tok und Instagram an, ältere über Facebook, andere Gruppen wie Lehrer aber auch über Pinterest.

Wir investieren viel und stellen in der Versicherungsbranche eine Benchmark dar. In den vergangenen zwei Jahren haben wir erkannt, dass wir davon nachhaltig profitieren. Da die Debeka eher als wertkonservativ im beamtischen Umfeld wahrgenommen wurde, müssen wir dafür sorgen, dass jüngere Menschen, die nicht direkt mit dem öffentlichen Dienst konfrontiert werden, uns trotzdem kennenlernen.

Können Sie Beispiele für Inhalte in Social Media nennen?

Stein: Wir spielen produktbezogene Inhalte, aber auch schauspielerisch lustige Sachen, die der Zielgruppe gefallen und geliked werden. Wichtig ist, den Bekanntheitsgrad in der Zielgruppe zu steigern.

Für klassische Zielgruppen wie Lehrer oder den uniformierten öffentlichen Dienst, die wir gut verstehen, kreieren wir mit eigenen Bordmitteln oder Agenturen Image-Kampagnen mit gutem Content.

Wie bringen Sie die hohen Anspruchshaltungen junger Menschen an Work-Life-Balance mit Ihren Anforderungen in Einklang?

Stein: Mir ist wichtig zu sagen: Die jungen Menschen von heute finde ich richtig gut. Wir gehen mit einer positiven Grundeinstellung mit jeder Generation um. Es ist nicht zielführend zu kritisieren oder zu sagen, „früher war alles besser“ oder „die haben zu hohe Ansprüche“.

Work-Life-Balance kann in deren Augen ja vieles bedeuten: vom Wohnmobil-Trip, bei dem man Fotos in der Vegetation macht und darüber ein Buch schreibt, bis zur Frage nach dem Sportangebot mit Kolleginnen und Kollegen. Als Arbeitgeber müssen wir unsere Mitarbeiter fördern. Wir bieten zum Beispiel eine betriebliche Krankenversicherung an.

Vor allem geht es mir darum, mit jungen Menschen über den tieferen Sinn ihrer Tätigkeit zu reden. Wenn sie erkennen, welchen Beitrag sie leisten können und was ihnen persönlich wichtig ist, dann ist die Zusammenarbeit produktiv und gewinnbringend – unabhängig vom Alter. Diese Offenheit allen Generationen gegenüber macht es uns leichter in der Ansprache.