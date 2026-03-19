Der BGH hat im Streit der Debeka mit der Verbraucherzentrale wegen einer Stornoklausel zumindest teilweise für den Versicherer entschieden. Doch das Verfahren ist nicht beendet.

Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz im Streit zwischen Debeka und Verbrauchententrale aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung dorthin zurückverwiesen.

Der Rechtsstreit um eine kapitalmarktabhängige Stornogebühr bei der Kündigung von Lebens- und Rentenversicherungen der Debeka geht in eine weitere Runde.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Revisionsverfahren ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz (Az.: 2 UKl 1/23) aus dem Dezember 2024, das dem Unternehmen die Verwendung der Klausel untersagt hatte, aufgehoben, und die Sache zur neuen Verhandlung zurückverwiesen (Az.: IV ZR 184/24). Die klagende Verbraucherzentrale Hamburg hielt die Klausel der Debeka für unwirksam.

BGH: Kein Verstoß gegen Erfordernis der Bezifferung und Transparenzgebot

Doch der unter anderem für das Versicherungsvertragsrecht zuständige IV. Zivilsenat des BGH entschied, dass die Klausel weder gegen das gesetzliche Erfordernis einer Bezifferung noch gegen das Transparenzgebot verstößt. Mit der Entscheidung wurde der kapitalmarktabhängige Stornoabzug als solcher bestätigt. Das Gericht bestätigt damit zudem, dass die Klausel geeignet ist, die Versichertengemeinschaft vor zinsgetriebenen Kündigungen zu schützen.

Nach Auffassung der Richter ist entscheidend, dass Versicherte die wirtschaftlichen Folgen bereits bei Vertragsabschluss einschätzen können. Die Regelungen müssen so gestaltet sein, dass keine Ermessensspielräume für den Versicherer bestehen und die Berechnung für Kunden nachvollziehbar bleibt. Genau das sei hier erfüllt. Die Höhe des Stornoabzugs orientiert sich an objektiven Marktdaten. Konkret geschehe das über Zinsswapsätze, die von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht werden. Dadurch sei die Berechnung für Versicherte überprüfbar.

Was die Verbraucherschützer an der Stornogebühr bemängeln

Hintergrund: Wer bei der Debeka seine Lebens- oder Rentenversicherung kündigt, bekommt einen Rückkaufswert ausgezahlt. Der Versicherer kann davon aber eine kapitalmarktabhängige Stornogebühr abziehen, die sich aus einem festgelegten Berechnungsverfahren ergibt. Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte kritisiert, die Höhe der Gebühr hänge von Faktoren ab, die Verbraucher nicht prüfen könnten.

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Zentrale Punkte in der Argumentation waren die aus Sicht der Verbraucherschützer fehlende Bezifferbarkeit des Abzugs bei Vertragsschluss, die intransparente Verknüpfung des Abzugs mit der Kapitalmarktsituation sowie die als unangemessen hoch eingeschätzte Abzugshöhe, die bis zu 15 Prozent des Rückkaufswerts betragen konnte.

Versicherer begrüßt Entscheidung

Zur aktuellen BGH-Entscheidung sagt Debeka-Vorstandsmitglied Laura Müller: „Wir begrüßen diese Klarstellung. Die Entscheidung des BGH bestätigt unsere Auffassung, dass die Klausel zum Schutz der Versichertengemeinschaft vor kurzfristigen, spekulativen Kündigungen rechtlich zulässig ist.“ Zuletzt habe auch die Deutsche Aktuarvereinigung als Fachvereinigung für Versicherungsmathematik in einer Fachempfehlung die Sinnhaftigkeit und Berechtigung eines kapitalmarktabhängigen Stornoabzugs festgestellt, so das Unternehmen in einer Mitteilung zum Urteil.

Dennoch handelt es sich allenfalls um einen Etappensieg für den Versicherer, denn abschließend über den Fall entscheiden konnte der BGH nicht. Es sei bisher nicht geprüft worden, ob die umstrittenen Klauseln möglicherweise gegen das Gebot der Angemessenheit verstoße. Das mus nun das OLG Koblenz prüfen.

Sammelklage gegen Debeka läuft weiter

„Wir gehen weiter davon aus, dass die Klausel (...) Verbraucher unangemessen benachteiligt“, sagt Katarzyna Guzenda, Referentin im Sammelklagen-Team des Vereins Verbraucherzentrale Bundesverband. Man streite weiter für die Betroffenen – etwa mit einer Sammelklage.

Der Ausgang des aktuellen Verfahrens dürfte auch für diese wichtig sein. Denn während es am BGH vor allem um Unterlassung ging, zielt die Sammelklage auf eine mögliche Rückerstattung für Debeka-Kunden. Laut Verbraucherzentrale könnten zehntausende Menschen betroffen sein. Das gelte vor allem für Debeka-Kunden, die nach 2007 eine Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen und diese ab Mai 2022 gekündigt haben. Die Klage hemmt die Verjährung der Ansprüche von Betroffenen. Bisher hätten sich 500 Menschen der Sammelklage angeschlossen.