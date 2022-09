Fonds-Verwahrstellen Sechs Anbieter dominieren den Markt

Zur Mitte des Jahres 2022 verwahrten die Depotbanken insgesamt rund 2.574 Milliarden Euro für in Deutschland aufgelegte Fonds. So eine Statistik des Fondsverbands BVI. 1.947 Milliarden Euro, also knapp 70 Prozent davon entfallen auf die sechs größten Anbieter. BNP Paribas steht mit großem Abstand ganz oben.