Anleihenemission für Naturschutz Ecuador erhält 650 Millionen US-Dollar zum Schutz der Galápagos-Inseln

Kurz bevor Ecuador in die jüngste politische Krise schlitterte, führte das Land Anfang Mai seinen ersten Schulden-gegen-Naturschutz-Swap (Debt-for-nature-Swap) durch – den bis dato größten Schuldentausch dieser Art der Welt, und das zu einem perfekten Zeitpunkt.

Obwohl die Transaktion den Schuldenstand der Regierung nicht wesentlich reduzierte, war sie aus Sicht des Naturschutzes sehr wertvoll. Denn die Behörden können die Einsparungen zur Finanzierung von Naturschutzaktivitäten auf den Galápagos-Inseln nutzen.

Die Details der Transaktion

Sarah Glendon

Die Credit Suisse (CS) fungierte als globaler Konsortialführer bei der Transaktion, indem sie einen Schuldenrückkauf ermöglichte und den Kauf von Ecuadors Auslandsanleihen mit einem Marktwert von bis zu 800 Millionen US-Dollar anbot. Letztlich boten die Anleger rund 656 Millionen US-Dollar zum Marktwert an (Nennwert: 1,6 Milliarden US-Dollar). Kurz darauf emittierte eine als GPS Blue Financing DAC bekannte Zweckgesellschaft eine „blaue Anleihe“ (Blue Bond: Anleihe zum Schutz der Meere) in dieser Höhe direkt an die Credit Suisse. CS verkaufte das Wertpapier dann mit einem Zins von 5,645 Prozent weiter an die Investoren.

Die blaue Anleihe erhielt von Moody's ein Rating von Aa2, das sind 16 Stufen über dem Staatsrating Ecuadors, da sie mit einer Garantie der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB) in Höhe von 85 Millionen US-Dollar und einer Versicherung gegen politische Risiken der Internationalen Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft der USA (DFC) in Höhe von 656 Millionen US-Dollar ausgestattet war. Außerdem schlossen elf private Versicherer eine Rückversicherung ab.

Der Nutzen für die Natur

Diese Transaktion wird zu einer Verringerung des Schuldenbestands des nichtfinanziellen öffentlichen Sektors (NFPS) Ecuadors um etwa 1,6 Prozent führen (siehe Grafik), was 0,8 Prozent des BIP entspricht. Während die Verringerung der Gesamtverschuldung nicht wesentlich ist, ermöglicht die Transaktion selbst der Regierung, Einsparungen zu erzielen, die in Erhaltungsmaßnahmen in einem der ökologisch vielfältigsten Gebiete der Erde investiert werden: den Galápagos-Inseln. Dort leben viele Arten, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Nach Angaben des DFC wird die Transaktion „in den nächsten 18,5 Jahren schätzungsweise 323 Millionen US-Dollar für den Meeresschutz auf den Galápagos-Inseln einbringen“.

Grafik: Einsparung für den Meeresschutz

Ecuadors nichtfinanzielle öffentliche Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt (in Prozent)

Quelle: Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Ecuador, März 2023

Ein Vorbild für andere Länder

Der Zeitpunkt dieses Tauschs von Schulden gegen Natur ist bemerkenswert. Denn nur zwei Wochen danach verkündete Präsident Guillermo Lasso, dass er das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen werde. Er berief sich dabei auf eine ecuadorianische Verfassungsklausel namens „Muerte cruzada“, etwa „doppelter Tod“. Diese Klausel kann ein Präsident nur einmal und innerhalb der ersten drei Regierungsjahre eines Parlaments anwenden. In Folge wird Ecuador noch in diesem Jahr einen neuen Präsidenten und eine neue Nationalversammlung bekommen.

Angesichts der politischen Turbulenzen in Ecuador ist es unwahrscheinlich, dass das Land in den nächsten Jahren einen weiteren Tausch von Schulden gegen Naturkapital vornehmen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass andere Regierungen wie Barbados und Belize dem Beispiel Ecuadors und seiner Vorgänger folgen werden. Auch sie könnten das Modell nutzen, um sich Zugang zum Markt zu verschaffen, einen Schuldenerlass zu erhalten und die erhaltenen Mittel in dringend benötigte Naturschutzmaßnahmen zu investieren.