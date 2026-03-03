Defense-Bonds könnten Kapitalmärkte, Bonitätsbewertungen und nationale Budgethoheit grundlegend verändern. Was auf dem Spiel steht, analysiert Gastautor Andreas Schyra.

Europa sucht nach Wegen, seine Verteidigungsfähigkeit zu stärken – und entdeckt dabei ein lange tabuisiertes Instrument neu: Eurobonds, im aktuellen Kontext auch Defense-Bonds genannt. Was technisch nach einem weiteren EU-Finanzprodukt klingt, wäre tatsächlich ein politischer Paradigmenwechsel. Sollte man die Büchse der Pandora wirklich öffnen?

Es geht nicht nur um neue Waffen oder modernere Cyberabwehr. Im Kern steht die Frage, wie weit die EU bereit ist, ihre ökonomische und fiskalische Souveränität zu teilen – und gemeinsame Refinanzierungen künftig häufiger zu nutzen.

Das Vorbild Next Generation EU

Befürworter verweisen auf einen Präzedenzfall: Next Generation EU. Die EU hat bewiesen, dass sie im großen Maßstab Schulden aufnehmen kann – stabil, günstig und mit enormer Nachfrage. Daraus ließe sich ein europäisches „Safe Asset" formen, das die Kapitalmarktunion voranbringt und die internationale Rolle des Euro stärkt.

Im Verteidigungsbereich, wo einzelne Nationalhaushalte an ihre Grenzen stoßen, könnten Eurobonds Effizienzgewinne schaffen: weniger Doppelstrukturen, gemeinsame Beschaffung und der Aufbau einer echten europäischen Rüstungsindustrie. Ob das politisch gewollt und realistisch ist, steht auf einem anderen Blatt.

Gefahr für die Haushaltsdisziplin

Hier beginnen die politischen Bruchlinien. Kritiker warnen: Jede Vergemeinschaftung von Schulden birgt das Risiko, die Haushaltsdisziplin zu untergraben. Wer weiß, dass die EU im Zweifel mithilft, spart weniger konsequent.

Hinzu kommt, dass Eurobonds finanzielle Lasten zwangsläufig umverteilen: Staaten mit schwacher Bonität profitieren, fiskalisch konservative Länder zahlen drauf. Damit rückt ein altbekannter Streit wieder ins Zentrum – der zwischen Solidarität und Eigenverantwortung.

Nationale Budgethoheit steht auf dem Spiel

Am heikelsten ist jedoch ein anderer Aspekt: die nationale Budgethoheit. In vielen Ländern gilt sie als Kern demokratischer Souveränität. Dauerhafte EU-Schulden würden langfristige Verpflichtungen schaffen, die nationale Parlamente kaum steuern können.

Für manche wäre das bereits der Einstieg in eine Fiskalunion durch die Hintertür – ein Integrationsschritt, der demokratisch kaum legitimiert erscheint, solange Europa politisch so fragmentiert bleibt.

Der Status quo ist keine Lösung

Gleichzeitig wird klar: Der Status quo keine Lösung ist, wenn Europa langfristig eine starke Rolle in der Welt einnehmen möchte. Verteidigung bleibt teuer und die sicherheitspolitische Lage erlaubt keine jahrelangen Grundsatzdebatten.

Nationale Haushalte stoßen an ihre Grenzen, während globale Rivalen längst mit massiven Investitionen handeln. Die USA und China agieren eigenmächtig und stellen die Nationalstaaten vor wachsende Herausforderungen. International scheint das Recht des Stärkeren zu gelten.

Dass nationale Interessen das europäische Ganze oft überlagern, zeigt das Future Combat Air System – das gemeinsame Militärflugzeugprojekt von Frankreich und Deutschland, das seit Jahren durch Uneinigkeit gebremst wird.

Die zentrale Frage lautet daher: Kann Europa mit 27 getrennten Verteidigungshaushalten überhaupt strategisch handlungsfähig sein?

Ein Instrument, zwei Lager

Eine Entscheidung über Eurobonds ginge also weit über Finanzierungsfragen hinaus. Sie wäre ein Test, ob Europa bereit ist, Verantwortung zu teilen – finanziell, politisch und sicherheitspolitisch.

Die Befürworter argumentieren:

Eurobonds senken Kosten und schaffen finanzielle Stabilität.

Sie stärken die Kapitalmarktunion und den Euro.

Sie ermöglichen eine effizientere Verteidigung sowie strategische Autonomie.

Die Kritiker halten dagegen:

Gemeinsame Schulden könnten die nationale Haushaltsdisziplin untergraben.

Sie verteilen finanzielle Lasten ungerecht.

Sie schwächen nationale Budgetrechte, was demokratische Spannungen erhöht.

Rangfolge als Kompromiss

Ein möglicher Schritt auf dem Weg zur Umsetzung könnte sein, Eurobonds als erstrangig einzustufen, nationale Staatsanleihen dagegen als nachrangig. So könnten Kreditrisiken am Kapitalmarkt über Credit Spreads realistischer bewertet werden. Gemeinschaftsrisiken ließen sich von Einzelrisiken trennen. Zugleich würden die Sicherheitsbedürfnisse bonitätsstärkerer Staaten berücksichtigt.

Am Ende steht Europa vor einer unbequemen Wahrheit: Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif – weder finanziell noch politisch. Eurobonds wären ein großer Schritt, aber einer mit Risiken. Die Frage lautet nicht, ob Europa diesen Weg gehen kann. Sondern ob es sich leisten kann, ihn nicht zu gehen.